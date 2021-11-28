Чудеса на виражах. Первый день зимы будет аномально теплым

Posted 28 ноября 2021,, 06:25
Published 28 ноября 2021,, 06:25
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Новая неделя в Омской области начнется с небольшого снега и гололеда. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду. Температура воздуха -4…-9 градусов.
В ночь с 29 на 30 ноября ожидается резкое похолодание до -17. В отдельных районах изморозь и гололед, но без осадков.
Во вторник днем вновь потеплеет до -4 градусов, гололедные явления сохранятся, ветер стихнет — порывы до 8 метров в секунду.
Первый день зимы будет аномально теплым. Столбик термометра, по данным местного гидрометцентра, будет на уровне -2…-7. Местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер до 12 метров в секунду.