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Posted 28 ноября 2021,, 06:25

Published 28 ноября 2021,, 06:25

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Чудеса на виражах. Первый день зимы будет аномально теплым

28 ноября 2021, 06:25
Обь-Иртышское УГМС опубликовало прогноз погоды на ближайшие дни. Уже в среду, 1 декабря, стартует календарная зима. Омичей ждет очередной сюрприз от природы.

Новая неделя в Омской области начнется с небольшого снега и гололеда. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду. Температура воздуха -4…-9 градусов.

В ночь с 29 на 30 ноября ожидается резкое похолодание до -17. В отдельных районах изморозь и гололед, но без осадков.

Во вторник днем вновь потеплеет до -4 градусов, гололедные явления сохранятся, ветер стихнет — порывы до 8 метров в секунду.

Первый день зимы будет аномально теплым. Столбик термометра, по данным местного гидрометцентра, будет на уровне -2…-7. Местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер до 12 метров в секунду.

Напомним, ранее стал известен предварительный прогноз на период празднования Нового года.

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