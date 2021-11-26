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Posted 26 ноября 2021,, 10:26

Published 26 ноября 2021,, 10:26

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Минприроды обвинило транспорт в выбросах в Омске

26 ноября 2021, 10:26
Жители административного центра Омской области жалуются на вредные выбросы.

Так в Нефтяниках, на Левом Берегу и в Ленинском округе неприятно пахнет ацетоном и жженой резиной. Об этом информирует «КП-Омск».

Министерство природы назвало причину неприятного запаха. Чиновники заявили, что всему виной автомобили, заторы на дорогах и погодные условия. Стационарный пост для замера воздуха по улице Чайковского выявил превышение оксида азота в атмосфере в 1,6 раза.

По словам представителей надзорного органа, превышение вредных веществ зафиксировала федеральная сеть наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в ходе вечернего и утреннего час-пика. С учетом установившейся в регионе погоды (слабый ветер, скорость которого менее одного метра в секунду) и специфики загрязняющего вещества, источником выброса оксида азота, повлекшего превышение его предельно допустимой концентрации, являются автомобили.

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