Минприроды обвинило транспорт в выбросах в Омске

Posted 26 ноября 2021,, 10:26
Published 26 ноября 2021,, 10:26
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Так в Нефтяниках, на Левом Берегу и в Ленинском округе неприятно пахнет ацетоном и жженой резиной. Об этом информирует «КП-Омск».
Министерство природы назвало причину неприятного запаха. Чиновники заявили, что всему виной автомобили, заторы на дорогах и погодные условия. Стационарный пост для замера воздуха по улице Чайковского выявил превышение оксида азота в атмосфере в 1,6 раза.
По словам представителей надзорного органа, превышение вредных веществ зафиксировала федеральная сеть наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в ходе вечернего и утреннего час-пика. С учетом установившейся в регионе погоды (слабый ветер, скорость которого менее одного метра в секунду) и специфики загрязняющего вещества, источником выброса оксида азота, повлекшего превышение его предельно допустимой концентрации, являются автомобили.