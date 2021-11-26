Минприроды обвинило транспорт в выбросах в Омске

По словам представителей надзорного органа, превышение вредных веществ зафиксировала федеральная сеть наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в ходе вечернего и утреннего час-пика. С учетом установившейся в регионе погоды (слабый ветер, скорость которого менее одного метра в секунду) и специфики загрязняющего вещества, источником выброса оксида азота, повлекшего превышение его предельно допустимой концентрации, являются автомобили.