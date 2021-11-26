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Posted 26 ноября 2021,, 07:49

Published 26 ноября 2021,, 07:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Газпромбанк Автолизинг предлагает обновить технику ГАЗ с выгодой до 250 тысяч рублей

26 ноября 2021, 07:49
Газпромбанк Автолизинг, оказывающий услуги финансовой аренды транспорта для физических лиц и предприятий МСБ, объявляет о действии сразу нескольких лизинговых программ обновления техники ГАЗ.

Итоговая сумма выгоды для клиента по ним зависит от соответствия программы запросам клиентам — региона приобретения, наличия транспортного средства для использования трейд-ин, а также количества приобретаемых предметов лизинга. Максимально возможная скидка достигает 250 тыс. руб.

«Фирменная программа обновления-2021» предполагает предоставление официальным дилером ГАЗ скидки на ряд моделей при сдаче в утиль или трейд-ин клиентом имеющегося автомобиля. В зачет принимаются транспортные средства 2007–2020 годов выпуска полной массой более 1700 кг. Максимальную скидку в 250 тыс. руб. по этой программе можно получить на бескапотный городской грузовой автомобиль Валдай Next. Например, чтобы приобрести его с нулевым удорожанием в исполнении европлатформа в Газпромбанк Автолизинге по рекомендованной розничной цене 2 955 000 руб., необходимо заключить договор на 1 год, внести аванс в размере 49% от стоимости и выплачивать ежемесячно 125 147 руб.

По акции «Скидка за объем» (до 31.12.2021) предлагается лизингополучателям, приобретающим партию из трех и более автомобилей Валдай Next или ГАЗель NN. Скидка на каждый автомобиль в этом случае составит 150 тыс. рублей.

В случае с адресным «Дальневосточным обновлением» лизингополучатель должен быть зарегистрирован на территории ДФО, а скидка на приобретаемые по системе трейд-ин ГАЗели Бизнес и Next составят 80 и 175 тыс. рублей соответственно. Чтобы начать эксплуатировать цельнометаллический фургон ГАЗель Next (РРЦ — 1 705 000 руб.), достаточно внести минимальный аванс 10% (170,5 тыс. руб.). Заключив договор на 3 года, можно снизить ежемесячные платежи до 53 089 руб.

Предпринимателям, занимающимся передвижной торговлей, адресована «Автолавка». В этой программе участвует продукция ГАЗа, однозначно определяющиеся в ПТС в качестве средства мобильного торгового объекта.

За отсутствие просрочек по ежемесячным платежам Газпромбанк Автолизинг предоставит дополнительную фирменную скидку до 2%, а экономии при эксплуатации коммерческой техники ГАЗ можно добиться, заправляясь по карте «ОПТИ 24» на АЗС сети «Газпромнефть». Выгода для клиентов Газпромбанк Автолизинга достигает 7% в зависимости от выбранного типа топлива.

Подать заявку на приобретение техники ГАЗ, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на сайте Газпромбанк Автолизинга.

#Общество#Новости
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