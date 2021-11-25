Завод катализаторов в Омске переориентирует российский рынок с импорта — аналитики

Центр RUPEC подготовил исследование российского рынка катализаторов для нефтеперерабатывающей отрасли. Аналитики зафиксировали тенденцию растущего спроса на катализаторы — ожидается, что к 2030 году потребность увеличится вдвое, до 26 тыс тонн в год. Драйвером роста спроса, в частности, станет положительная динамика производства светлых нефтепродуктов в России, которая соотносится с устойчивым спросом на новые автомобили. К 2025 году бензина и дизеля будут производить больше на 3.2% и 7.6% соответственно при сохранении прежней динамики.