Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Завод катализаторов в Омске переориентирует российский рынок с импорта — аналитики

25 ноября 2021, 06:24
Фото: Газпромнефть-Каталитические Системы
По данным информационно-аналитического центра RUPEC, спрос на катализаторы для нефтепереработки в РФ вырастет на 50% к 2030 году. Растущие потребности российских НПЗ может закрыть строящийся в Омске завод, считают эксперты.

Центр RUPEC подготовил исследование российского рынка катализаторов для нефтеперерабатывающей отрасли. Аналитики зафиксировали тенденцию растущего спроса на катализаторы — ожидается, что к 2030 году потребность увеличится вдвое, до 26 тыс тонн в год. Драйвером роста спроса, в частности, станет положительная динамика производства светлых нефтепродуктов в России, которая соотносится с устойчивым спросом на новые автомобили. К 2025 году бензина и дизеля будут производить больше на 3.2% и 7.6% соответственно при сохранении прежней динамики.

Еще один драйвер — увеличение мощностей вторичных процессов нефтепереработки в России и действующая система регулирования, направленная на рост выпуска светлых нефтепродуктов.

Фото: Газпромнефть-Каталитические Системы

При этом, несмотря на постоянный рост спроса на катализаторы, на рынке РФ все еще высока доля импорта. По оценкам экспертов, преломить эту ситуацию и удовлетворить растущие потребности может строящийся в Омске завод. Предприятие «Газпромнефть — Каталитические системы» создает уникальное производство, основанное на собственных технологиях. Аналитики отмечают экологичный подход к реализации проекта и обширные перспективы будущего завода.

«Крупнейшим проектом в России является строительство катализаторного завода в Омске компанией „Газпромнефть — Каталитические системы“. Завершение строительства намечено на конец 2021 года. Мощность производства составит 15 тыс. т катализаторов каткрекинга, 4 тыс. т гидроочистки и 2 тыс. т гидрокрекинга. Таким образом, по катализаторам каталитического крекинга завод сможет удовлетворять спрос российских НПЗ как минимум до 2025 года», — говорится в исследовании RUPEC.

#Новости#Экономика
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10