Завод катализаторов в Омске переориентирует российский рынок с импорта — аналитики

Центр RUPEC подготовил исследование российского рынка катализаторов для нефтеперерабатывающей отрасли. Аналитики зафиксировали тенденцию растущего спроса на катализаторы — ожидается, что к 2030 году потребность увеличится вдвое, до 26 тыс тонн в год. Драйвером роста спроса, в частности, станет положительная динамика производства светлых нефтепродуктов в России, которая соотносится с устойчивым спросом на новые автомобили. К 2025 году бензина и дизеля будут производить больше на 3.2% и 7.6% соответственно при сохранении прежней динамики.
Еще один драйвер — увеличение мощностей вторичных процессов нефтепереработки в России и действующая система регулирования, направленная на рост выпуска светлых нефтепродуктов.
При этом, несмотря на постоянный рост спроса на катализаторы, на рынке РФ все еще высока доля импорта. По оценкам экспертов, преломить эту ситуацию и удовлетворить растущие потребности может строящийся в Омске завод. Предприятие «Газпромнефть — Каталитические системы» создает уникальное производство, основанное на собственных технологиях. Аналитики отмечают экологичный подход к реализации проекта и обширные перспективы будущего завода.
«Крупнейшим проектом в России является строительство катализаторного завода в Омске компанией „Газпромнефть — Каталитические системы“. Завершение строительства намечено на конец 2021 года. Мощность производства составит 15 тыс. т катализаторов каткрекинга, 4 тыс. т гидроочистки и 2 тыс. т гидрокрекинга. Таким образом, по катализаторам каталитического крекинга завод сможет удовлетворять спрос российских НПЗ как минимум до 2025 года», — говорится в исследовании RUPEC.