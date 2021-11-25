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В омских Нефтяниках отказались устанавливать остановку из-за нехватки денег

25 ноября 2021, 07:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
Департамент городского хозяйства отказался устанавливать павильон на остановке «Магазин Садко», сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что на остановках транспорта «Магазин Садко», «ДОК», «Аграрный университет» и «Телецентр» не установили остановочные павильоны. Из-за этого директору департамента городского хозяйства внесли представление и потребовали устранить нарушения.

После этого на остановках «Телецентр» и «Аграрный университет» павильоны появились. До 1 декабря 2021 года ведомство собирается установить урну и скамейки на остановке «ДОК», а также смонтировать скамейки на «Телецентре».

Что касается остановки «Магазин Садко», то в департаменте заявили, что на установку навеса, скамеек и урны там нет денег. Однако прокурора не устроил такой ответ, поэтому он обратился в суд с требованием решить этот вопрос.

#Новости#Автобусные остановки#Прокуратура Омской области#Омск сегодня#Общество
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