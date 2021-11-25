В омских Нефтяниках отказались устанавливать остановку из-за нехватки денег

Прокуратура провела проверку и выяснила, что на остановках транспорта «Магазин Садко», «ДОК», «Аграрный университет» и «Телецентр» не установили остановочные павильоны. Из-за этого директору департамента городского хозяйства внесли представление и потребовали устранить нарушения.
После этого на остановках «Телецентр» и «Аграрный университет» павильоны появились. До 1 декабря 2021 года ведомство собирается установить урну и скамейки на остановке «ДОК», а также смонтировать скамейки на «Телецентре».
Что касается остановки «Магазин Садко», то в департаменте заявили, что на установку навеса, скамеек и урны там нет денег. Однако прокурора не устроил такой ответ, поэтому он обратился в суд с требованием решить этот вопрос.