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Преступная схема. Омские бизнесмены незаконно вывели в Китай около 91,5 млн рублей

25 ноября 2021, 06:22
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сразу 8 уголовных дел возбудили омские таможенники на омских предпринимателей, которые организовали преступную схему вывода валюты за рубеж.

«Вместе с оперативниками из УФСБ России по Омской области таможенники провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что в 2019 году группа лиц по предварительному сговору переводила валюту в Китай по подложным внешнеторговым контрактам», — пояснили Городу55 в Омской таможне.

В документах указывалось, что деньги якобы идут в счет авансовых платежей за некую продукцию. На деле же никаких товаров в Россию не поставлялось, да и все перечисленные финансы оседали в Китае.

В общей сложности, по подсчетам силовиков, за рубеж «утекло» 1 млн 373 тыс. долларов США или около 91,5 млн рублей.

Все уголовные дела возбуждены по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». По УК РФ фигурантам грозит до 5 лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.

#Новости#Валюта#Таможня#Криминал#Уголовное дело#Происшествия
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