Преступная схема. Омские бизнесмены незаконно вывели в Китай около 91,5 млн рублей

«Вместе с оперативниками из УФСБ России по Омской области таможенники провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что в 2019 году группа лиц по предварительному сговору переводила валюту в Китай по подложным внешнеторговым контрактам», — пояснили Городу55 в Омской таможне.
В документах указывалось, что деньги якобы идут в счет авансовых платежей за некую продукцию. На деле же никаких товаров в Россию не поставлялось, да и все перечисленные финансы оседали в Китае.
В общей сложности, по подсчетам силовиков, за рубеж «утекло» 1 млн 373 тыс. долларов США или около 91,5 млн рублей.
Все уголовные дела возбуждены по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». По УК РФ фигурантам грозит до 5 лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.