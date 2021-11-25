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Евгений Стекачев: Дума утвердила проект мэрии по новым мерам поддержки педагогов

25 ноября 2021, 06:54
Фото: yandex.ru
25 ноября состоялось очередное (33) заседание Думы Иркутска, на котором была одобрена инициатива городской администрации о компенсации затрат на аренду жилья молодым учителям.

Новая мера поддержки педсостава предполагает возмещение средств, потраченных на аренду жилья, до 15 000 рублей. Заместитель мэра, глава комитета по соцполитике и культуре Виталий Барышников подчеркнул, что в Иркутске данная мера вводится впервые, пишет irkutskmedia.ru.

«Помимо этой поддержки, мы приняли решение и сегодня «Управление капитального строительства г. Иркутска» проектирует новое здание общежития, чтобы обеспечить эту категорию граждан возможностью проживания. Это наше с вами будущее, система образования – это будущее наших детей», – подчеркнул Руслан Болотов.

В свою очередь спикер Думы Иркутска Евгений Стекачев поблагодарил мэрию за то, что она неравнодушна к проблемам молодых педагогов. По его словам, нехватка учителей в городе давно стала проблемой. Молодежь не хочет идти в школу даже после окончания профильных вузов. Стимулировать их можно, выделяя жилье, но это огромные затраты, которых в бюджете просто нет. В этом контексте компенсация средств на аренду жилья выглядит нетривиальным и перспективным ходом.

Для получения компенсации молодой специалист должен соответствовать нескольким требованиям. Это возраст – до 35 лет. Отсутствие жилья в собственности (на территории региона). Работа в одном из муниципальных образовательных учреждений с загрузкой не менее 50% от полагающейся для получения ставки. Также вице-председатель Думы Виталий Матвийчук предложил увеличить опыт работы, необходимый для получения компенсации, с трех лет до пяти.

Для выделения средств на обеспечение данного решения необходимы изменения в бюджете Иркутска на ближайшую трехлетку (2022-2024 годы).

Следует отметить, что в Иркутске уже действуют механизмы поддержки и стимулирования молодых учителей. Одна из них – повышающие коэффициенты для зарплат учителей, пришедших на работу сразу после окончания вуза. В 1 год работы – 0,6% от оклада, 2 год – 0,36%, 3 год – 0,24%. Через 3 года работы молодой специалист уже может сдать экзамен, подтвердить квалификацию и получить прибавку к окладу.

Кроме этого, молодые учителя в Иркутске получают 100 000 рублей в качестве единоразовой стимуляционной выплаты.

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