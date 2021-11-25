Евгений Стекачев: Дума утвердила проект мэрии по новым мерам поддержки педагогов

В свою очередь спикер Думы Иркутска Евгений Стекачев поблагодарил мэрию за то, что она неравнодушна к проблемам молодых педагогов. По его словам, нехватка учителей в городе давно стала проблемой. Молодежь не хочет идти в школу даже после окончания профильных вузов. Стимулировать их можно, выделяя жилье, но это огромные затраты, которых в бюджете просто нет. В этом контексте компенсация средств на аренду жилья выглядит нетривиальным и перспективным ходом.