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Вынужденная мера. Глава Омской области объяснил повышение платы за капремонт

24 ноября 2021, 06:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал серьезное увеличение платы за капремонт с 1 января 2022 года. Во время прямого эфира в ЦУРе он объяснил, что это решение — вынужденное.

Бурков напомнил, что плата за капремонт не повышалась в течение 7 лет. За это время стоимость строительных материалов и услуг серьезно повысилась, что не могло не сказаться на стоимости капитального ремонта жилья. Более того, необходимость увеличения платы за капремонт — позиция федерального центра, и потому такое решение пришлось принять.

«Есть позиция федералов, что фонд должен быть обеспечен деньгами. Мы видим, что денег не хватает, это была вынужденная мера, чтобы не остановилась программа капремонта», — объяснил губернатор во время трансляции.

Решение о повышении размера платы за капремонт приняли на заседании областного правительства в начале ноября. Согласно новым тарифам, с 1 января 2022 года за квадратный метр жилья омичи будут платить 11.43 рубля вместо 6.7 рубля.

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