Вынужденная мера. Глава Омской области объяснил повышение платы за капремонт

Бурков напомнил, что плата за капремонт не повышалась в течение 7 лет. За это время стоимость строительных материалов и услуг серьезно повысилась, что не могло не сказаться на стоимости капитального ремонта жилья. Более того, необходимость увеличения платы за капремонт — позиция федерального центра, и потому такое решение пришлось принять.