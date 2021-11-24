Вынужденная мера. Глава Омской области объяснил повышение платы за капремонт

Бурков напомнил, что плата за капремонт не повышалась в течение 7 лет. За это время стоимость строительных материалов и услуг серьезно повысилась, что не могло не сказаться на стоимости капитального ремонта жилья. Более того, необходимость увеличения платы за капремонт — позиция федерального центра, и потому такое решение пришлось принять.
«Есть позиция федералов, что фонд должен быть обеспечен деньгами. Мы видим, что денег не хватает, это была вынужденная мера, чтобы не остановилась программа капремонта», — объяснил губернатор во время трансляции.
Решение о повышении размера платы за капремонт приняли на заседании областного правительства в начале ноября. Согласно новым тарифам, с 1 января 2022 года за квадратный метр жилья омичи будут платить 11.43 рубля вместо 6.7 рубля.