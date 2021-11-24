Омский НПЗ передал спасателям пожарные машины

«Омский НПЗ на протяжении многих лет оказывает реальную помощь региону — поддерживает систему здравоохранения, приобретая высокотехнологичное оборудование для больниц и поликлиник, развивает социальную инфраструктуру, строит новые спортивные объекты. С 2017 года поддержку предприятия получают пожарно-спасательные подразделения Омской области, для которых качество технической базы — ключевой вопрос. Когда специалисты имеют на вооружении современные образцы техники с высокими эксплуатационными свойствами, это повышает эффективность работы, а главное, позволяет обеспечить безопасность жителей в любых условиях», — отметил первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко.