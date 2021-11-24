Омский НПЗ передал спасателям пожарные машины

Пожарно-спасательной службе региона были переданы две современные автоцистерны на базе грузовых автомобилей КамаЗ. Это машины повышенной проходимости, оборудованные мощными насосами и увеличенными емкостями, что позволяет делать больший запас воды по сравнению со стандартной техникой. Автоцистерны направят пожарным подразделениям в поселках Красный Яр и Розовка.
Ранее ОНПЗ передал противопожарной службе Омской области шесть пожарных машин, в том числе современный автопеноподъемник. Техника активно применяется при тушении пожаров в лесхозах и районных управлениях. В числе прочего машины пополнили автопарк поста «Красноярка», где служат противопожарной защите уникального природного курорта региона.
«Омский НПЗ на протяжении многих лет оказывает реальную помощь региону — поддерживает систему здравоохранения, приобретая высокотехнологичное оборудование для больниц и поликлиник, развивает социальную инфраструктуру, строит новые спортивные объекты. С 2017 года поддержку предприятия получают пожарно-спасательные подразделения Омской области, для которых качество технической базы — ключевой вопрос. Когда специалисты имеют на вооружении современные образцы техники с высокими эксплуатационными свойствами, это повышает эффективность работы, а главное, позволяет обеспечить безопасность жителей в любых условиях», — отметил первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко.
«Омский НПЗ поддерживает высокий уровень промышленной и пожарной безопасности на предприятии. Для этого разработана большая комплексная система, которая обеспечивает надежную защиту сотрудников и производства. Наши противопожарные формирования оснащены самой современной спасательной техникой и готовы в любой момент оказать помощь городским службам. Жители региона должны знать, что они под надежной защитой», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.