Общественный деятель Ремесло обвинил Рашкина в получении взятки

Posted 23 ноября 2021,, 09:21
Published 23 ноября 2021,, 09:21
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации rapsinews.ru, ранее политик признался, что охотился в лесу незаконно и не проверял, есть ли у него разрешение на охоту. Однако Рашкин заверил, что каких-либо разрешений сам себе он не выписывал. Кроме того, депутат полностью признает свою ошибку.
Ремесло в свою очередь подчеркивает, что данный инцидент не является удивительным.
«Это абсолютно прекрасно, классика жанра − барин-депутат из парткома приехал на охоту в саратовскую провинцию. Ее Рашкин держит в роли своего личного сафари-парка, где закон — это он сам» — заявил общественник.
Кроме того, Ремесло заинтересовался вопросом, каким именно образом проходила охота и кто за нее платил. Общественник предполагает, что депутат безвозмездно получал право охотиться, то есть получал имущественный подарок в виде добываемых животных. Он также задался вопросом, было ли это задекларировано и как это согласуется со статусом депутата.
Общественник напомнил, что, когда Рашкина задержали, он вел себя как человек, у которого точно нет лицензии на отстрел лося. Однако вскоре он изменил показания, заявив, что лицензия существовала, но только не на него. Подытожив, Ремесло напомнил депутату, что новые нормы законодательства приравнивают перевозку мяса к охоте.