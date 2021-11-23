Общественный деятель Ремесло обвинил Рашкина в получении взятки

Кроме того, Ремесло заинтересовался вопросом, каким именно образом проходила охота и кто за нее платил. Общественник предполагает, что депутат безвозмездно получал право охотиться, то есть получал имущественный подарок в виде добываемых животных. Он также задался вопросом, было ли это задекларировано и как это согласуется со статусом депутата.