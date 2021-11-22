Серьги с жемчугом, которые подойдут всем

Posted 22 ноября 2021,, 11:09
Published 22 ноября 2021,, 11:09
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В течение всего времени использования человечеством драгоценных камней они ассоциируются с безупречным вкусом. Подтверждением тому является представление украшений с жемчугом и бриллиантами на торгах аукционных домов Christie's и Sotheby’s.
Жемчуг — драгоценный камень естественного происхождения, который формируется в результате нарастания слоев перламутра друг на друга. Чем больше у камня этих самых слоев, тем красивее выглядит минерал. Наибольшую ценность представляет собой жемчуг, появившийся в дикой природе без вмешательства человека.
Популярные модели
Сегодня покупателям доступен широкий выбор украшений с жемчугом. Серьги с таким драгоценным камнем могут быть лаконичными, способными стать дополнением любого образа, и эффектными, становящимися ключевым аксессуаром и притягивающими внимание окружающих.
Серьги-кольца (конго) с жемчугом
Изящные и утонченные украшения с драгоценными камнями белого цвета станут отличным подарком к любому празднику. Классическое сочетание жемчуга и желтого золота проверено годами. Небольшие серьги (13 мм) можно надевать, отправляясь на работу или учебу, официальные события или торжественные мероприятия.
Серьги с черным жемчугом
Отличительной особенностью модели является сочетание роскошного жемчуга черного цвета и бриллиантов. Основой украшения стало белое золото. Небольшие серьги (19 мм) на замках-защелках визуально напоминают конго, но, по сути, являются трансформерами.
Серьги-пусеты с жемчугом и бриллиантом
Эффектная вариация классических жемчужных пусетовы дополнительно содержит два бриллианта общим весом 0,05 карата. В качестве драгоценного металла для основы используется белое золото. Миниатюрные серьги (7 мм) станут прекрасным подарком для девочек, которые смогут носить ценные, но при этом не вызывающие излишнего внимания украшения на занятия.
Длинные серьги с бриллиантами и жемчугом
Длинные спиралевидные серьги из белого золота с жемчугом и бриллиантами на английском замке — роскошный знак внимания, который не останется незамеченным ценителями. Удлиненная форма украшений в сочетании с высокой прической позволит сделать черты лица обладательницы утонченнее.
Длинные серьги с тремя жемчужинами
Длинные серьги-гвоздики изготовлены из белого золота и дополнены жемчужинами (9 мм) и бриллиантами весом 0,5 карата. Наиболее дорогостоящие драгоценные камни в сочетании с изящным дизайном делают украшение лучшим аксессуаром для торжественных мероприятий, на которых требуется подчеркнуть статус.
К преимуществам натурального минерала относятся:
Благодарим за помощь в подготовке материала экспертов ювелирной компании PIERRE. ООО "Пьер Раша" ОГРН: 1167746566570.