Расширение сферы электронной коммерции в России

С увеличением числа людей, имеющих доступ к интернету, и демографическими изменениями, интернет-площадки становятся все более популярными для совершения покупок благодаря своей удобству, разнообразию товаров и возможности сравнивать цены. Это также приводит к росту важности мобильного шопинга, поскольку все больше людей предпочитают совершать покупки с помощью своих смартфонов.