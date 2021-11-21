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Posted 21 ноября 2021,, 06:27

Published 21 ноября 2021,, 06:27

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

И уносит меня. На Омскую область обрушится снежная вьюга

21 ноября 2021, 06:27
Сражают на повал. Синоптики прогнозами, а погода — явлениями. Обь-Иртышское УГМС опубликовала информацию о том, что ждет Омскую область на грядущей неделе. Спойлер: повезло тем, кто на «удаленке».

Начнется новая неделя с неприятного гололеда. Дело в том, что температура повысится до 0 градусов и пойдет мокрый снег — это поспособствует образованию наледи на дорогах. Масла в огонь подольет сильный ветер, порывами достигнут 20 метров в секунду.

Как неделю встретишь, так ее и проведешь? Во вторник на улице будет примерно так же. Температура воздуха от 0 до -5, снег, метель и гололед. Ветер тоже не даст слабину — местами 15-20 метров в секунду.

В ночь с 23 на 24 ноября похолодает до -13 градусов. А в среду днем столбик термометра опустится до -10. Местами продолжит идти небольшой снег. На дорогах, соответственно, будет гололед. Порывы ветра стихнут: от 6 до 11 метров в секунду.

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