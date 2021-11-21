И уносит меня. На Омскую область обрушится снежная вьюга

Posted 21 ноября 2021,, 06:27
Published 21 ноября 2021,, 06:27
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Начнется новая неделя с неприятного гололеда. Дело в том, что температура повысится до 0 градусов и пойдет мокрый снег — это поспособствует образованию наледи на дорогах. Масла в огонь подольет сильный ветер, порывами достигнут 20 метров в секунду.
Как неделю встретишь, так ее и проведешь? Во вторник на улице будет примерно так же. Температура воздуха от 0 до -5, снег, метель и гололед. Ветер тоже не даст слабину — местами 15-20 метров в секунду.
В ночь с 23 на 24 ноября похолодает до -13 градусов. А в среду днем столбик термометра опустится до -10. Местами продолжит идти небольшой снег. На дорогах, соответственно, будет гололед. Порывы ветра стихнут: от 6 до 11 метров в секунду.