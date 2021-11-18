В Омске прояснили планы по строительству самой длинной набережной

Posted 18 ноября 2021,, 08:19
Published 18 ноября 2021,, 08:19
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Глава департамента строительства Александр Мякинин вчера сообщил, что проекта расширения Иртышской набережной нет в адресно-инвестиционной программе Омска на 2022 год.
В пресс-службе областного правительства уточнили, что от проекта набережной никто не отказывается, однако в течение следующего года будет лишь формироваться техническое задание на разработку проекта.
«Это долгосрочный проект, который будет реализовываться ни один год. В 2021 планировалось провести изыскательские работы, чтобы выбрать трассу по которой пойдет набережная (необходимо учесть рельеф, геологию и грунты, уровни подтопления, ледохода и т. д.). Средства на эти цели предусмотрены в областном бюджете», — сообщили в облправительстве.
Перед разработкой проекта пройдет серия проектных сессий с целью исследования мнений жителей. До конца 2022 года запланировано 12 сессий, первая встреча пройдет 20 ноября 2021 года. Желающим поучаствовать предлагают зарегистрироваться на сайте. Итоги обсуждений должны лечь в основу архитектурной концепции, после чего будут объявлены торги на проект.
«По результатам изыскательских работ и сессий по речному ландшафту будет сформировано техническое задание на разработку проектно-сметной документации в 2022 году. Строительство без данных документов реализовать невозможно», — добавили в пресс-службе.