«Ветераны России» решили оспорить решение суда по делу МУЗ-ТВ

В Басманном суде российской столицы ранее вынесли решение о том, что МУЗ-ТВ должен выплатить штраф в размере миллиона рублей. Телеканал обвинили в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Поводом был вышедший в эфир перформанс Филиппа Киркорова и рэпера Давы. Они вместе пришли на торжественную церемонию награждения победителей премии МУЗ-ТВ и вели себя как влюбленные. Выход звезд на красную дорожку журналисты «окрестили» гей-свадьбой. Следует отметить, что протокол составлен по второй части ст. 6.21 КоАП – «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».