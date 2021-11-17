«Ветераны России» решили оспорить решение суда по делу МУЗ-ТВ

Posted 17 ноября 2021,, 15:45
Published 17 ноября 2021,, 15:45
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Лидер движения Ильдар Резяпов заявил, что миллион рублей нельзя считать существенной для канала суммой штрафа. Как сообщает издание NEWS.ru, «Ветераны России» требуют привлечь участников съемки к ответственности в связи с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.
Резяпов проинформировал о том, что общественное движение, обратившееся с исковым заявлением против МУЗ-ТВ, в преддверии заседания ходатайствовало о максимальной мере административного наказания. «Ветераны России» указали здесь на статью, предусматривающую закрытие СМИ на 90 суток. Ильдар Резяпов предположил, что суд ходатайство отклонил.
«Готовим обращение в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ о привлечении к административной ответственности блогеров и артистов Киркорова, Давы, Милохина, Игоря Синяки», — заявил он.
Резяпов считает, что участники церемонии должны понести ответственность, предусмотренную статьей 6.21 КоАП. Это –пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних лиц. «Ветераны России» активно занимаются сейчас подготовкой запроса о проверке оснований для отсрочки от призыва на службу Дани Милохина.
«Пусть перестает носить платье полумужчины-полуженщины и готовится примерить военную форму», — подчеркнул Резяпов.
В Басманном суде российской столицы ранее вынесли решение о том, что МУЗ-ТВ должен выплатить штраф в размере миллиона рублей. Телеканал обвинили в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Поводом был вышедший в эфир перформанс Филиппа Киркорова и рэпера Давы. Они вместе пришли на торжественную церемонию награждения победителей премии МУЗ-ТВ и вели себя как влюбленные. Выход звезд на красную дорожку журналисты «окрестили» гей-свадьбой. Следует отметить, что протокол составлен по второй части ст. 6.21 КоАП – «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».