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Posted 17 ноября 2021,, 06:52

Published 17 ноября 2021,, 06:52

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Газпромбанк Автолизинг помог обновить автопарк компании «Верус»

17 ноября 2021, 06:52
Газпромбанк Автолизинг заключил договоры о поставках 35 полуприцепов марок Schmitz и Kögel с ООО «Верус». Общая сумма сделки составила 108 млн рублей. Полученная техника будет использована в сцепке с приобретенными ранее клиентом тягачами, а также для планового замещения вышедших из эксплуатации прицепов.

В «Верусе» отметили слаженную работу всех подразделений, участвующих в сделке.

ООО «Верус» — динамично развивающаяся компания, созданная в 2018 году и планирующая занять 2% российского рынка FTL-перевозок (отправка груза отдельной машиной из исходной точки в точку выгрузки) к 2025 году. Ежемесячно компания осуществляет свыше 2 500 рейсов при помощи собственного автопарка (более 200 автопоездов) и еще свыше 300 рейсов — наемного.

В настоящее время транспортно-экспедиторская компания осуществляет плановую замену устаревшей и вышедшей из строя техники, а также пополнение парка новыми тягачами, для сцепки с которыми требуются полуприцепы. «В нашем парке на текущий момент 204 сцепки, в роли тягачей в которых выступает техника Scania, Renault и Mercedes-Benz. К 2025 году в планах компании достичь амбициозной цели: нарастить численность автопоездов до 2 000. Нынешняя сделка по приобретению 35 полуприцепов вновь прошла с использованием лизинга как инструмента финансирования. Его преимущества очевидны: нам не пришлось отвлекать значительные средства из оборота компании для покупки, мы смогли продолжить развитие безболезненно для бюджета предприятия. К тому же за последние три-четыре года тягачи выросли в цене более чем вдвое, а прицепная техника — примерно в 1,7 раза, что негативно сказывается на бизнесе перевозчиков и заставляет чаще обращаться к альтернативным способам финансирования», — говорит Никита Штабной, директор по развитию ООО «Верус».

«Все подразделения, участвующие в сделке, даже несмотря на то, что находятся они в структурах разных компаний — продавца, покупателя, лизингодателя, сработали слаженно. Ведь сделку провести нужно буквально одним днем — только в этом случае достигается максимальная эффективность для всех сторон: продавец получает деньги в день отгрузки, покупатель принимает технику в день оплаты, а лизингодатель этим же днем начинает начисление лизинговых платежей. Этим же днем техника начинает работать и автопоезд уходит в рейс, отбивая затраты всех сторон сделки. При этом лидерство в вопросе координации всех сторон берет на себя Газпромбанк Автолизинг», — говорит генеральный директор ООО «Верус» Виктор Сухинов.

В числе профинансированных Газпромбанк Автолизингом транспортных средств 15 шторно-бортовых полуприцепов Schmitz Cargobull 9084 разрешенной максимальной массой 39 тонн (масса полуприцепа без загрузки — 6 985 кг). В их конструкции применяется сдвижная крыша, алюминиевые борта, распашные ворота, пол из фанеры, дисковые тормоза и оси Schmitz Rotos. Полуприцепы снабжены системой стабилизации ABS. Еще 20 предметов лизинга в рамках заключенной сделки — полуприцепы Kögel S24 разрешенной максимальной массой 35 тонн (собственная масса прицепа — 5 850 кг) с лестничной рамой облегченной стальной конструкции.

Подать заявку на приобретение грузовой техники и прицепов к ней, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на сайте Газпромбанк Автолизинга.

#Общество#Новости
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