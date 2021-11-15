Кредит на открытие бизнеса сейчас берет половина предпринимателей

Posted 15 ноября 2021,, 13:07
Published 15 ноября 2021,, 13:07
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Кредитный бум 2020 года вызван сорокапроцентным ростом выдачи кредитов. По статистике уже практически каждый второй предприниматель берет кредиты. Из них почти сорок процентов – используют два и более кредитных продукта.
Кредитные карты и кредиты наличными – самые выгодные для банков услуги. Именно в этих сферах кредитной продукции был замечен наибольший спрос и рост потребления услуг кредитных организаций.
Провинция опережает столичные регионы
Это связано с тем, что жители крупных городов с населением в сотни тысяч уже набрали кредитов и освоили в полной мере все преимущества потребительского кредитования. Кредиты сейчас берут преимущественно в провинции. Малые города России обгоняют столичные регионы в росте темпов выдачи кредитов населению.
Молодые люди от 25 до 30 лет – вот наиболее типичные клиенты банков. Более семидесяти процентов из них уже брали кредиты и планируют это сделать вновь. Проблема лишь в том, что средняя задолженность россиян по кредитам составляет 70 тысяч рублей, при средней зарплате в 27 тысяч.
Россияне стали жить лучше, но не умнее
Иначе как объяснить то, что большинство выдаваемых кредитов – это потребительские? Население страны мало задумывается над тем, как оно будет отдавать эти займы.
Наибольшей популярностью среди кредитных продуктов пользуются кредиты наличными, кредитные карты, потребительские кредиты при покупке товара. Это значит, что у наших соотечественников приоритетом является желание удовлетворить свои текущие нужды. А вот о будущем оно задумывается мало.
Не пахнет в воздухе грозой?
Банкам, с одной стороны, выгодно подобное положение дел, ведь краткосрочные быстрые займы — это выгодно – высокие проценты. Но в долгосрочной перспективе рост должников и резкие колебания в экономике могут сыграть катастрофическую роль в финансовом состоянии банков. Расслабившись после пика кризиса и снизив требования к заемщикам, банки привлекли множество новых клиентов.
Вопрос: что будет со всей банковской системой, если даже 20 или 30% нынешних заемщиков не выплатят по своим обязательствам. А это легко может произойти, если сбудутся прогнозы о новом витке мирового финансового кризиса.
Как бы то ни было, но сейчас кредит для ооо на открытие бизнеса проще, чем когда-либо. Поэтому не упускайте такую возможность, пока кризис не наступил вновь.
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