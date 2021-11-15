Кредит на открытие бизнеса сейчас берет половина предпринимателей

Молодые люди от 25 до 30 лет – вот наиболее типичные клиенты банков. Более семидесяти процентов из них уже брали кредиты и планируют это сделать вновь. Проблема лишь в том, что средняя задолженность россиян по кредитам составляет 70 тысяч рублей, при средней зарплате в 27 тысяч.