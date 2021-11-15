Эксперт указал способ снизить цены на жилье в России в несколько раз

Posted 15 ноября 2021,, 12:25
Published 15 ноября 2021,, 12:25
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам специалиста, демонополизация рынка недвижимости в стране спровоцирует борьбу с монополиями наиболее крупных девелоперов, связанных с государственными структурами.
Изменение показателей не должно значительно повлиять на ситуацию на рынке недвижимости. Николай Кульбака отметил, что регулятор признал более высокую инфляцию в России. Сейчас не только Сбербанк предоставляет займы.
В государстве должны появиться нормальные рынки земли и жилья. На них должно быть много разнообразных игроков. Благодаря этому цены на квартиры начнут опускаться. Стоимость жилья уменьшится в несколько раз. Сейчас в РФ все очень монополизировано. Здесь имеется в виду рынок жилья, рынок стройматериалов и система выдачи решений на новостройку. Пока все эти рынки будут дико зарегулированными государством, стоимость квартир продолжит оставаться высокой, сказал экономист.
Кульбака считает, что власти обязаны снижать собственное влияние на рынок жилья. На него надо пустить больше простых игроков. Россияне лишены возможности самостоятельно возводить себе дома вблизи мегаполисов, ведь их у людей могут отобрать.