Эксперт указал способ снизить цены на жилье в России в несколько раз

В государстве должны появиться нормальные рынки земли и жилья. На них должно быть много разнообразных игроков. Благодаря этому цены на квартиры начнут опускаться. Стоимость жилья уменьшится в несколько раз. Сейчас в РФ все очень монополизировано. Здесь имеется в виду рынок жилья, рынок стройматериалов и система выдачи решений на новостройку. Пока все эти рынки будут дико зарегулированными государством, стоимость квартир продолжит оставаться высокой, сказал экономист.