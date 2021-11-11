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Posted 11 ноября 2021,, 08:12

Published 11 ноября 2021,, 08:12

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Газпромбанк Автолизинг приступил к финансированию подержанной спецтехники

11 ноября 2021, 08:12
Компания Газпромбанк Автолизинг объявляет о запуске финансирования бывших в эксплуатации спецтехники и самоходных машин без ограничения по пробегу и наработки по моточасам. А минимальный аванс в случае заключения сделки равен первому платежу за новую аналогичную технику — 0%.

Среди дополнительных преимуществ для клиентов Газпромбанк Автолизинга — фирменная скидка до 2% за платежную дисциплину и экономия до 7% на топливе при заправке на АЗС сети «Газпромнефть».

«После успешного старта финансирования новой спецтехники в конце прошлого года, а также запуска фирменного субсидирования спецтехники мы регулярно получали запросы от наших клиентов на лизинг аналогичного имущества с пробегом. Спрос него характеризуется меньшей эластичностью и не столь подвержен влиянию экономических факторов, как спрос на новую спецтехнику, которая уже занимает в нашем портфеле ощутимую долю. С новым же продуктом мы рассчитываем значительно ее нарастить», — говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.

По данным Федресурса, за первые 7 месяцев 2021 года в финансовый лизинг было реализовано 25,8 тыс. единиц новой и подержанной спецтехники, что на 103% превышает аналогичный показатель годом ранее. Наиболее популярными марками среди лизингополучателей стали Belarus, JCB, RSM, Komatsu и Кировец. Наибольший прирост (в 2 раза) продемонстрировала дорожно-строительная техника, на долю которой приходится больше половины рынка спецтехники. Среди причин столь стремительного роста эксперты рынка отмечают снятие прошлогодних ограничений в строительной отрасли и восстановление крупных инфраструктурных проектов.

Подать заявку на приобретение спецтехники в лизинг, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на сайте Газпромбанк Автолизинга.

#Общество#Новости
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