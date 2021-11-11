Газпромбанк Автолизинг приступил к финансированию подержанной спецтехники

«После успешного старта финансирования новой спецтехники в конце прошлого года, а также запуска фирменного субсидирования спецтехники мы регулярно получали запросы от наших клиентов на лизинг аналогичного имущества с пробегом. Спрос него характеризуется меньшей эластичностью и не столь подвержен влиянию экономических факторов, как спрос на новую спецтехнику, которая уже занимает в нашем портфеле ощутимую долю. С новым же продуктом мы рассчитываем значительно ее нарастить», — говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.