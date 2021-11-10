Газпромбанк Автолизинг снизил авансы на новую и подержанную технику до 0%

Posted 10 ноября 2021,, 05:45
Published 10 ноября 2021,, 05:45
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Чтобы начать пользоваться предметом лизинга, клиентам компании достаточно заключить договор и внести номинальные 1 000 рублей в качестве первого платежа.
«Мы понимаем, что бизнесу сейчас особенно непросто поддерживать прибыльность в условиях регулярных кассовых разрывов, поэтому идем ему навстречу и делаем вхождение в сделки проще. Кроме того, регулярно дорожающая техника требует отвлечения еще больших средств для старта ее эксплуатации даже при таком демократичном виде финансирования, как лизинг. Наконец, снижение авансов – рыночный тренд: по нашим данным, средний размер первого платежа за последние два года снизился почти на 10%, до 21%», – говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.
Следуя концепции легкого лизинга и надежного партнерства, Газпромбанк Автолизинг регулярно улучшает линейку финансовых продуктов. Так, нулевой аванс клиенты могут совместить с фирменной скидкой до 2% за платежную дисциплину при обслуживании договора. А дополнительной экономии при эксплуатации выбранного предмета лизинга можно добиться, заправляясь по карте «ОПТИ 24» на АЗС сети «Газпромнефть». Выгода для клиентов Газпромбанк Автолизинга достигает 7% в зависимости от выбранного типа топлива.
Подать заявку на приобретение новой техники в лизинг, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на сайте Газпромбанк Автолизинга.