Газпромбанк Автолизинг снизил авансы на новую и подержанную технику до 0%

«Мы понимаем, что бизнесу сейчас особенно непросто поддерживать прибыльность в условиях регулярных кассовых разрывов, поэтому идем ему навстречу и делаем вхождение в сделки проще. Кроме того, регулярно дорожающая техника требует отвлечения еще больших средств для старта ее эксплуатации даже при таком демократичном виде финансирования, как лизинг. Наконец, снижение авансов – рыночный тренд: по нашим данным, средний размер первого платежа за последние два года снизился почти на 10%, до 21%», – говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.