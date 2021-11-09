Впечатляющий Mercedes-Maybach GLS с преимуществом 8% в Газпромбанк Автолизинге

Флагманский внедорожник линейки Mercedes-Maybach является квинтэссенцией более чем вековой истории создания исключительных автомобилей немецкой марки и эталоном роскоши. Эффектные дизайнерские приемы во внешнем и внутреннем оформлении Mercedes-Maybach GLS дополняются технологическими решениями, задающими тон в автоиндустрии. Автомобиль доступен для заказа не только в выбранном клиентом цветовом исполнении, но и в опциональном двухцветном варианте лакокрасочного покрытия (всего предлагается восемь комбинаций). А пороги внедорожника – нечто большее, чем просто элемент украшения. В каждый из них встроена более чем двухметровая подножка из полированного алюминия с противоскользящей накладкой, автоматически выдвигающаяся для удобной посадки и высадки. Основательности внешности добавляют колеса диаметром 22 или 23 дюйма на выбор.