Впечатляющий Mercedes-Maybach GLS с преимуществом 8% в Газпромбанк Автолизинге

Posted 9 ноября 2021,, 07:32
Published 9 ноября 2021,, 07:32
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Совместное предложение производителя и лизинговой компании обеспечит лизингополучателям выгоду до 8%. Дополнительное преимущество предприятия на основной системе налогообложения смогут обеспечить за счет отнесения лизинговых платежей на себестоимость, а также топливной программы от «Газпром нефти».
Флагманский внедорожник линейки Mercedes-Maybach является квинтэссенцией более чем вековой истории создания исключительных автомобилей немецкой марки и эталоном роскоши. Эффектные дизайнерские приемы во внешнем и внутреннем оформлении Mercedes-Maybach GLS дополняются технологическими решениями, задающими тон в автоиндустрии. Автомобиль доступен для заказа не только в выбранном клиентом цветовом исполнении, но и в опциональном двухцветном варианте лакокрасочного покрытия (всего предлагается восемь комбинаций). А пороги внедорожника – нечто большее, чем просто элемент украшения. В каждый из них встроена более чем двухметровая подножка из полированного алюминия с противоскользящей накладкой, автоматически выдвигающаяся для удобной посадки и высадки. Основательности внешности добавляют колеса диаметром 22 или 23 дюйма на выбор.
Mercedes-Maybach GLS – отличный пример ориентированного как на водителя, так и на VIP-пассажира автомобиля. Многофункциональные дисплеи спереди и всевозможные ассистенты при движении делают управление внедорожником максимально комфортным. А задняя часть салона Executive может использоваться либо как офис, либо как приватная зона отдыха. Мониторы высокого разрешения с кристально четкой графикой и сенсорными экранами для управления разнообразным оборудованием поднимают атмосферу роскоши на еще более высокий уровень. И все это – в царстве высококачественной кожи, дерева и полированного металла.
Газпромбанк Автолизинг предлагает своим клиентам окунуться в атмосферу роскоши, выбрав один из трех вариантов расчета – с минимальным удорожанием, минимальной ежемесячной нагрузкой или минимальным авансом, в качестве которого лизинговая компания готова зачесть имеющийся у клиента автомобиль по программе трейд-ин.
Так, Mercedes-Maybach GLS по рекомендованной розничной цене 16 740 000 рублей за счет суммарного преимущества предлагается с минимальной ежемесячной нагрузкой в размере 159 126 рублей. Для этого договор лизинга заключается на 5 лет, а в качестве аванса вносятся 49% от стоимости предмета лизинга. Воспользовавшись предложением с минимальным авансом, можно легко начать пользоваться люксовым внедорожником после внесения всего 5% от его стоимости. При заключении договора на 3 года ежемесячные платежи в этом случае составят 559 368 рублей.
В зависимости от выбранной программы финансирования и исполнения Mercedes-Maybach GLS минимальная обеспечиваемая в результате аренды суммарная экономия по налогам на прибыль и НДС для компаний на ОСНО составит 6,5 млн рублей.
Дополнительной экономии при эксплуатации Mercedes-Maybach GLS можно добиться, заправляясь по карте «ОПТИ 24» на АЗС сети «Газпромнефть». Выгода для клиентов Газпромбанк Автолизинга достигает 7% в зависимости от выбранного типа топлива.
Подать заявку на приобретение Mercedes-Maybach GLS, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего предложения.