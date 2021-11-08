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Posted 8 ноября 2021,, 15:14

Published 8 ноября 2021,, 15:14

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Александр Масляков рассказал об украденной идее КВН

8 ноября 2021, 15:14
Журналисты взяли интервью у Александра Маслякова по случаю 60-летия «Клуба веселых и находчивых». Телеведущий проинформировал соотечественников о будущем популярной и любимой многими программы.

Информационный портал NEWS.ru пишет, что Александр Масляков категорически опроверг появившиеся ранее слухи о закрытии КВН. Он прокомментировал публикации в СМИ и в Сети о запуске похожего по формату шоу на ТНТ. Его назвали «Игра».

Масляков посетовал на то, что конкуренты попросту «украли идею». И заверил аудиторию: будущее у КВН есть, и оно будет очень светлым.

«Все, что я могу сказать насчет «Игры», это то, что они просто взяли и украли идею, - отметил ведущий программы. - Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей».

Заслуженный деятель искусств РФ напомнил о том, что Первый канал дал старт новому проекту – «Детскому КВН». По его мнению, он только подтвердил утверждение о том, что «все будет нормально».

Напомним, в новом телевизионном сезоне на широких экранах появилось шоу под названием «Игра». К его созданию имеют причастность некоторые из бывших «кавээнщиков». Проект уже сравнили с «ножом в спину» Александра Маслякова. Эксперты не исключают, что вышедший на ТНТ проект грозит «убийством» КВН.

Впоследствии был не один скандал с обвинениями в позаимствованных формате передачи и сцене, в которой целуются мужчины. Руководство телеканала обвинили в том, что оно активно пропагандирует ЛГБТ. Продюсеры «Игры» приняли решение о прекращении трансляции шоу на некоторое время.

Слухи о предстоящем закрытии проекта опроверг недавно Гарик Мартиросян. Известный комик сообщил журналистам о том, что съемки решено было приостановить из-за сложной обстановки на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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