Александр Масляков рассказал об украденной идее КВН

«Все, что я могу сказать насчет «Игры», это то, что они просто взяли и украли идею, - отметил ведущий программы. - Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей».