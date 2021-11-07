Опасная зона. В одном из районов Омской области ввели карантин

Ограничения действуют в пределах границ деревни Лаптево, где определен эпизоотический очаг, а также в радиусе 500 метров от нее. До 27 декабря на указанных участках запрещено лечить больных животных, посещать опасную зону, ввозить и вывозить, перемещать питомцев, снимать шкуры с трупов восприимчивых животных, проводить зоо-выставки, отлавливать особей для вывоза в зоопарки.