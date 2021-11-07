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Posted 7 ноября 2021,, 06:39

Published 7 ноября 2021,, 06:39

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Опасная зона. В одном из районов Омской области ввели карантин

7 ноября 2021, 06:39
Одна из деревень Омской области оказалась очагом опасного заболевания. На опасной территории ввели карантин. Губернаторский указ опубликован 3 ноября.

Карантин ввели на территории Тюкалинского района Омской области. Там выявили вирус бешенства у животных. Соответствующий указ подписан ИО Губернатора Валерием Бойко 29 октября.

Ограничения действуют в пределах границ деревни Лаптево, где определен эпизоотический очаг, а также в радиусе 500 метров от нее. До 27 декабря на указанных участках запрещено лечить больных животных, посещать опасную зону, ввозить и вывозить, перемещать питомцев, снимать шкуры с трупов восприимчивых животных, проводить зоо-выставки, отлавливать особей для вывоза в зоопарки.

Реализацию ограничений возложили на областную ветеринарию, а контролировать процесс поручено Министру сельского хозяйства и продовольствия региона Николаю Дрофе.

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