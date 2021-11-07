Нежданно-негаданно. После нерабочей недели в Омске потеплеет

Новая, уже рабочая, неделя в Омской области начнется с резкого потепления. Столбик термометра поднимется до +5 градусов. Местами будут небольшие осадки, поэтому жителей региона предупреждают — появится сильный гололед, в частности на автодорогах. Удивит также ветер, его порывы достигнут 20 метров в секунду.