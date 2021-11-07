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Posted 7 ноября 2021,, 07:32

Published 7 ноября 2021,, 07:32

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Нежданно-негаданно. После нерабочей недели в Омске потеплеет

7 ноября 2021, 07:32
Синоптики Обь-Иртышского УГМС вновь удивляют прогнозами. Омичи уже успели привыкнуть к снегу и достали пуховики, как вдруг — потепление.

Новая, уже рабочая, неделя в Омской области начнется с резкого потепления. Столбик термометра поднимется до +5 градусов. Местами будут небольшие осадки, поэтому жителей региона предупреждают — появится сильный гололед, в частности на автодорогах. Удивит также ветер, его порывы достигнут 20 метров в секунду.

К ночи станет спокойнее: без осадков, метелей и до -6. А днем во вторник вновь +5 градусов.

10 ноября ожидается мокрый снег, порывы ветра до 13 метров в секунду. Температура воздуха 0…+5.

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