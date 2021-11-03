VK Видео бесплатно показывает лекции фестиваля креативных индустрий G8

VK Видео — видеоплатформа № 1 в России по просмотрам и аудитории: каждый день ей пользуется больше 40 миллионов человек. Это стало возможным благодаря объединению видеоресурсов соцсетей ОК и ВКонтакте, а также всех продуктов экосистемы VK. Ежегодно ВКонтакте и ОК появляется больше 250 миллионов видео: из них 80% — это UGC-контент, а 20% — профессиональный. Планируется, что до конца 2021 года пользователям VK Видео станет дополнительно доступно 50 тысяч единиц профессионального контента.