В России предсказали повышение спроса на кремацию

По словам президента Ассоциации крематориев, в наши дни в проработке объединения находятся примерно 20 проектов. Еще пару лет назад их было менее пяти. Алексей Сулоев подчеркнул, что эпидемия новой коронавирусной инфекции показала неготовность крематориев к резкому росту нагрузки. Бывают случаи, что родственники почивших вынуждены ожидать кремацию несколько недель. Отметим, что в России очень низкая обеспеченность крематориям. На пять миллионов человек приходится лишь одно учреждение. К примеру, в Европе на один крематорий приходится 400 000 граждан, а в США — 150 000.