В России предсказали повышение спроса на кремацию

Posted 3 ноября 2021,, 10:19
Published 3 ноября 2021,, 10:19
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По мнению специалиста, всего по прошествии нескольких лет Москва по количеству кремаций достигнет европейского уровня. Об этом пишет NEWS.ru.
Так в «старом свете» кремации подвергают 85% трупов. В РФ скоро будет похожая цифра. Уже сейчас в Москве кремируют 76% тел, а в Санкт-Петербурге — 71%. В прочих городах, где работают крематории, — уже более 50%, пояснил Алексей Сулоев.
Отечественные предприниматели проявляют интерес к данному направлению. На этом сказалось увеличение смертности от ковида. Инвесторы обращают внимание на отрасль из-за низкой обеспеченности России такими объектами и увеличения спроса на кремацию.
По словам президента Ассоциации крематориев, в наши дни в проработке объединения находятся примерно 20 проектов. Еще пару лет назад их было менее пяти. Алексей Сулоев подчеркнул, что эпидемия новой коронавирусной инфекции показала неготовность крематориев к резкому росту нагрузки. Бывают случаи, что родственники почивших вынуждены ожидать кремацию несколько недель. Отметим, что в России очень низкая обеспеченность крематориям. На пять миллионов человек приходится лишь одно учреждение. К примеру, в Европе на один крематорий приходится 400 000 граждан, а в США — 150 000.