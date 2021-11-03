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Posted 3 ноября 2021,, 10:19

Published 3 ноября 2021,, 10:19

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В России предсказали повышение спроса на кремацию

3 ноября 2021, 10:19
В столице Российской Федерации по сравнению с остальными субъектами страны родственники скончавшихся людей, как правило, их кремируют. Россияне постепенно отказываются от обычного захоронения на кладбище, сообщил глава Ассоциации крематориев Алексей Сулоев.

По мнению специалиста, всего по прошествии нескольких лет Москва по количеству кремаций достигнет европейского уровня. Об этом пишет NEWS.ru.

Так в «старом свете» кремации подвергают 85% трупов. В РФ скоро будет похожая цифра. Уже сейчас в Москве кремируют 76% тел, а в Санкт-Петербурге — 71%. В прочих городах, где работают крематории, — уже более 50%, пояснил Алексей Сулоев.

Отечественные предприниматели проявляют интерес к данному направлению. На этом сказалось увеличение смертности от ковида. Инвесторы обращают внимание на отрасль из-за низкой обеспеченности России такими объектами и увеличения спроса на кремацию.

По словам президента Ассоциации крематориев, в наши дни в проработке объединения находятся примерно 20 проектов. Еще пару лет назад их было менее пяти. Алексей Сулоев подчеркнул, что эпидемия новой коронавирусной инфекции показала неготовность крематориев к резкому росту нагрузки. Бывают случаи, что родственники почивших вынуждены ожидать кремацию несколько недель. Отметим, что в России очень низкая обеспеченность крематориям. На пять миллионов человек приходится лишь одно учреждение. К примеру, в Европе на один крематорий приходится 400 000 граждан, а в США — 150 000.

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