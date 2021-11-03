Газпромбанк Автолизинг профинансирует технику XCMG на эксклюзивных условиях

Posted 3 ноября 2021,, 06:21
Published 3 ноября 2021,, 06:21
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
При заключении договора до 31 декабря 2021 года удорожание не превысит 5%. Дополнительную выгоду лизингополучателям обеспечит сидка до 2% от Газпромбанк Автолизинга за платежную дисциплину и топливная программа от «Газпром нефти». А предприятия на основной системе налогообложения смогут обеспечить преимущество за счет отнесения лизинговых платежей на себестоимость.
XCMG занимает 3-е место по объему производства строительной техники в мире, а также 3-е место по ее импорту в РФ. На момент текущего релиза на российских складах производителя находится более 700 единиц всевозможной техники китайской марки — от автобетононасосов и автокранов до погрузчиков и экскаваторов. Кроме поставок продукции XCMG компания PROMEXX GROUP осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание переданной клиентам техники по стандартам завода-изготовителя.
Газпромбанк Автолизинг в качестве официального финансового партера PROMEXX GROUP готов принять участие в обновлении парков строительных компаний на наиболее выгодных условиях, рассчитав для них различные параметры финансирования. Например, гусеничный экскаватор XCMG XE225 по цене 9 168 000 руб. (по курсу ЦБ на момент публикации новости) доступен с минимальным удорожанием 2,7%. Для этого сделка заключается на 1 год, а в качестве аванса вносится 49% от стоимости предмета лизинга. Ежемесячные платежи по договору составят 475 696 руб., а суммарная экономия по налогам на прибыль и НДС для компаний на ОСНО — 3,14 млн руб.
Дополнительной экономии при эксплуатации техники XCMG можно добиться, заправляясь по карте «ОПТИ 24» на АЗС сети «Газпромнефть». Выгода для клиентов Газпромбанк Автолизинга достигает 7% в зависимости от выбранного типа топлива.
Подать заявку на приобретение строительной техники XCMG, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего предложения.