Газпромбанк Автолизинг профинансирует технику XCMG на эксклюзивных условиях

Газпромбанк Автолизинг в качестве официального финансового партера PROMEXX GROUP готов принять участие в обновлении парков строительных компаний на наиболее выгодных условиях, рассчитав для них различные параметры финансирования. Например, гусеничный экскаватор XCMG XE225 по цене 9 168 000 руб. (по курсу ЦБ на момент публикации новости) доступен с минимальным удорожанием 2,7%. Для этого сделка заключается на 1 год, а в качестве аванса вносится 49% от стоимости предмета лизинга. Ежемесячные платежи по договору составят 475 696 руб., а суммарная экономия по налогам на прибыль и НДС для компаний на ОСНО — 3,14 млн руб.