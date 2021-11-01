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Posted 1 ноября 2021,, 15:47

Published 1 ноября 2021,, 15:47

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Детский омбудсмен Ирина Волынец поддержала создание базы вакансий для подростков

1 ноября 2021, 15:47
От депутата Госдумы Дениса Майданова поступило предложение об усовершенствовании трудового законодательства в области трудоустройства подростков и создании единой базы вакансий для несовершеннолетних работников по России. Данная инициатива была поддержана детским омбудсменом Татарстана Ириной Волынец.

Она отметила, что реестр позволит обезопасить детей от неблагонадежных работодателей. С подростками могут заключить договор и не заплатить зарплату, а финансовых и юридических возможностей обратиться в суд у них нет. Данный реестр будет гарантировать, что несовершеннолетние сотрудники получат оплату за свой труд. Об этом сообщает NEWS.ru.

Волынец напомнила, что есть сезонные предложения по трудоустройству. Сюда входит сельхозпредприятия, где имеется нехватка рабочих рук в процессе уборки урожая. Тут можно использовать подростковый труд во время школьных каникул.

По мнению омбудсмена, такой реестр поможет и работодателям выполнять координационные функции. Также они быстрее и легче смогут найти сотрудников. Кроме этого, реестр можно совместить со службой занятости, чтобы работодатель и несовершеннолетний сотрудник были полезны друг другу.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов ранее отметил, что интерес несовершеннолетних вырос во время пандемии, в то время как доход семей снизился. По его словам, подростки от 14 до 18 лет больше всего подвержены деструктивному влиянию, в связи, с чем работа поможет заменить им уличное времяпрепровождение и защитить их. Майданов считает, что нужно усовершенствовать законодательство в области трудоустройства подростков.

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