Детский омбудсмен Ирина Волынец поддержала создание базы вакансий для подростков

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов ранее отметил, что интерес несовершеннолетних вырос во время пандемии, в то время как доход семей снизился. По его словам, подростки от 14 до 18 лет больше всего подвержены деструктивному влиянию, в связи, с чем работа поможет заменить им уличное времяпрепровождение и защитить их. Майданов считает, что нужно усовершенствовать законодательство в области трудоустройства подростков.