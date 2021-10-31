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Posted 31 октября 2021,, 09:18

Published 31 октября 2021,, 09:18

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омской области ввели новые «коронавирусные» ограничения

31 октября 2021, 09:18
Опубликовано отдельное распоряжение Губернатора Омской области о внесении изменений в «коронавирусное» распоряжение от 17 марта 2020 года. Документ устанавливает новые ограничения в регионе.

Документ датирован 29 октября 2021 года. Опубликован за подписью ИО Губернатора Омской области Валерия Бойко.

В качестве очередной антикоронавирусной меры с 30 октября на территории региона приостанавливается проведение диспансеризации и медицинских осмотров. Нововведение касается бесплатных медицинских учреждений.

Исключения составляют обязательные предварительные и периодические медосмотры работников, которые гарантирует Трудовой кодекс. Например, обследование водителей общественного транспорта.

Напомним, сегодня в Омской области установлен новый рекорд по суточному приросту заболевших ковидом.

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