В Омской области ввели новые «коронавирусные» ограничения

Posted 31 октября 2021,, 09:18
Published 31 октября 2021,, 09:18
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Документ датирован 29 октября 2021 года. Опубликован за подписью ИО Губернатора Омской области Валерия Бойко.
В качестве очередной антикоронавирусной меры с 30 октября на территории региона приостанавливается проведение диспансеризации и медицинских осмотров. Нововведение касается бесплатных медицинских учреждений.
Исключения составляют обязательные предварительные и периодические медосмотры работников, которые гарантирует Трудовой кодекс. Например, обследование водителей общественного транспорта.
Напомним, сегодня в Омской области установлен новый рекорд по суточному приросту заболевших ковидом.