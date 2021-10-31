В Омской области на 9 месяцев ввели жесткий карантин из-за опасной инфекции

Posted 31 октября 2021,, 11:12
Published 31 октября 2021,, 11:12
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Карантин установили до 1 августа 2022 года. На одной из животноводческих ферм Покровского сельского поселения Омского района обнаружен очаг бруцеллеза. Поражен оказался крупный рогатый скот.
Заболевание может нанести урон человеку вызвать лихорадку, поражение нервной и сосудистой систем организма, опорно-двигательного аппарата.
Карантин введен как на территории фермы, так и на близлежащих участках.
На девять месяцев запрещается лечить больных животных, посещать опасную зону, ввозить и вывозить животных и молоко без термообработки, выводить животных от больных особей, въезжать и выезжать на территорию, охотиться, а также проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки.
Владимир Плащенко поручил ликвидировать инфекцию в эпизоотическом очаге. Соответствующий приказ опубликован и вступил в силу.