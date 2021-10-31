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Posted 31 октября 2021,, 11:12

Published 31 октября 2021,, 11:12

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омской области на 9 месяцев ввели жесткий карантин из-за опасной инфекции

31 октября 2021, 11:12
В одном из омских сел ввели карантин на девять месяцев. Причина — вспышка опасной инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано за подписью начальника Главного управления ветеринарии региона.

Карантин установили до 1 августа 2022 года. На одной из животноводческих ферм Покровского сельского поселения Омского района обнаружен очаг бруцеллеза. Поражен оказался крупный рогатый скот.

Заболевание может нанести урон человеку вызвать лихорадку, поражение нервной и сосудистой систем организма, опорно-двигательного аппарата.

Карантин введен как на территории фермы, так и на близлежащих участках.

На девять месяцев запрещается лечить больных животных, посещать опасную зону, ввозить и вывозить животных и молоко без термообработки, выводить животных от больных особей, въезжать и выезжать на территорию, охотиться, а также проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки.

Владимир Плащенко поручил ликвидировать инфекцию в эпизоотическом очаге. Соответствующий приказ опубликован и вступил в силу.

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