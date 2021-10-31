В Омской области на 9 месяцев ввели жесткий карантин из-за опасной инфекции

На девять месяцев запрещается лечить больных животных, посещать опасную зону, ввозить и вывозить животных и молоко без термообработки, выводить животных от больных особей, въезжать и выезжать на территорию, охотиться, а также проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки.