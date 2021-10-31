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Posted 31 октября 2021,, 03:33

Published 31 октября 2021,, 03:33

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Пора «переобуваться». Омичей предупредили об опасности на дорогах

31 октября 2021, 03:33
Госавтоинспекторы опубликовали предупреждение, обратились ко всем жителям Омской области. В регионе резко меняются погодные условия. Часто именно это становится причиной дорожно-транспортных происшествий.

На Омскую область надвигается мокрый снег, передают правоохранители со ссылкой на прогноз погоды. На дорогах возможно образование гололеда.

Госавтоинспекторы обращаются к водителям: «Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге». Также напоминают о снижении скорости до минимума во время непогоды, только так можно успеть предотвратить аварию.

Отдельное внимание обращают на взаимодействие с пешеходами. При ограниченном обзоре, следует двигаться осторожно во избежание происшествий.

Добавим, по прогнозу местного гидрометцентра, осадки в Омской области продлятся до 2 ноября. Синоптики также предупреждают о гололеде, сильном ветре и низких температурах.

Тем временем в редакцию Города55 прислали фото из Крутинского района, то на севере региона. Там землю укрыл плотный слой снега. «Начал идти еще вчера вечером, сразу похолодало. Шел всю ночь, даже утром продолжается», — поделился с редакцией местный житель.

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