Пора «переобуваться». Омичей предупредили об опасности на дорогах

Госавтоинспекторы обращаются к водителям: «Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге». Также напоминают о снижении скорости до минимума во время непогоды, только так можно успеть предотвратить аварию.