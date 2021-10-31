Пора «переобуваться». Омичей предупредили об опасности на дорогах

Posted 31 октября 2021,, 03:33
Published 31 октября 2021,, 03:33
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На Омскую область надвигается мокрый снег, передают правоохранители со ссылкой на прогноз погоды. На дорогах возможно образование гололеда.
Госавтоинспекторы обращаются к водителям: «Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге». Также напоминают о снижении скорости до минимума во время непогоды, только так можно успеть предотвратить аварию.
Отдельное внимание обращают на взаимодействие с пешеходами. При ограниченном обзоре, следует двигаться осторожно во избежание происшествий.
Добавим, по прогнозу местного гидрометцентра, осадки в Омской области продлятся до 2 ноября. Синоптики также предупреждают о гололеде, сильном ветре и низких температурах.
Тем временем в редакцию Города55 прислали фото из Крутинского района, то на севере региона. Там землю укрыл плотный слой снега. «Начал идти еще вчера вечером, сразу похолодало. Шел всю ночь, даже утром продолжается», — поделился с редакцией местный житель.