Медик назвал отличие антипрививочника от не вакцинированного от COVID-19

По мнению специалиста, у населения должен быть доступ к полной информации о вакцине. Речь идет о сведениях, основанных на научных данных и статистике. Для граждан это превратится в мощный аргумент в пользу прививки. Надо уже начать говорить о побочных эффектах и возможных реакциях от укола. Если этого не делать люди и дальше будут «шушукаться» в социальных сетях.