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Posted 27 октября 2021,, 13:08

Published 27 октября 2021,, 13:08

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Медик назвал отличие антипрививочника от не вакцинированного от COVID-19

27 октября 2021, 13:08
Врач-инфекционист Евгений Тимаков озвучил отличие антипрививочников от людей не желающих вакцинироваться от коронавируса.

Медик назвал антипрививочников принципиальными противниками таких лекарств. Всего их примерно 5%. Об этом пишет NEWS.ru.

Россияне, которые банально не хотят вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции, просто не имеют достоверных научных сведений. Поэтому они сомневаются, считает Евгений Тимаков.

По мнению специалиста, у населения должен быть доступ к полной информации о вакцине. Речь идет о сведениях, основанных на научных данных и статистике. Для граждан это превратится в мощный аргумент в пользу прививки. Надо уже начать говорить о побочных эффектах и возможных реакциях от укола. Если этого не делать люди и дальше будут «шушукаться» в социальных сетях.

Тимаков уверен, что принципиальных антипрививочников крайне мало. Чаще всего россияне просто сомневаются. Они не знают как переносится ковид. Кроме того, существуют вбросы о массовой гибели людей. Граждане боятся и переживают.

Врач-инфекционист еще раз призвал раскрыть данные об отечественных вакцинах. В противном случае прививаться никто не будет. Сейчас сведения о вакцинах слишком разные. Пугать россияне аргументами типа «вакцинируйся от COVID-19 или умри» тоже не вариант.

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