Медик назвал отличие антипрививочника от не вакцинированного от COVID-19

Posted 27 октября 2021,, 13:08
Published 27 октября 2021,, 13:08
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Медик назвал антипрививочников принципиальными противниками таких лекарств. Всего их примерно 5%. Об этом пишет NEWS.ru.
Россияне, которые банально не хотят вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции, просто не имеют достоверных научных сведений. Поэтому они сомневаются, считает Евгений Тимаков.
По мнению специалиста, у населения должен быть доступ к полной информации о вакцине. Речь идет о сведениях, основанных на научных данных и статистике. Для граждан это превратится в мощный аргумент в пользу прививки. Надо уже начать говорить о побочных эффектах и возможных реакциях от укола. Если этого не делать люди и дальше будут «шушукаться» в социальных сетях.
Тимаков уверен, что принципиальных антипрививочников крайне мало. Чаще всего россияне просто сомневаются. Они не знают как переносится ковид. Кроме того, существуют вбросы о массовой гибели людей. Граждане боятся и переживают.
Врач-инфекционист еще раз призвал раскрыть данные об отечественных вакцинах. В противном случае прививаться никто не будет. Сейчас сведения о вакцинах слишком разные. Пугать россияне аргументами типа «вакцинируйся от COVID-19 или умри» тоже не вариант.