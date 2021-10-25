Россиянка заплатит штраф за клевету на супруга в Instagram

Ранее стали известны детали дела, по которому мужчине выплатили компенсацию. В 2019 году он развелся с супругой. Инициатором развода была его жена. В прошлом году она стала выкладывать сторис в Instagram о том, что ее супруг не платит алименты, не платит за детсад, отпуск и недавно хотел ее выгнать из квартиры. Мужчина подал иск в Тюменский суд, где потребовал опровергнуть клеветнические сведения своей бывшей жены.