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Posted 25 октября 2021,, 14:56

Published 25 октября 2021,, 14:56

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Россиянка заплатит штраф за клевету на супруга в Instagram

25 октября 2021, 14:56
Россиянин впервые выиграл судебное дело, в котором супруга оклеветала своего бывшего мужа в Instagram. Суд обязал ее выложить опровержение и выплатить штраф истцу в размере пять тысяч рублей.

Юрист Василий Воробьёв отметил, что в таком решении суда ничего нового нет. Это не является прецедентом, так как в законодательстве отсутствуют четко прописанные каналы распространения порочащей информации. Данное решение не может спровоцировать появление подобных исков. Об этом сообщает NEWS.ru.

Юрист также сказал, что информацию, порочащую честь можно рассказать другому человеку, написать на заборе или вывесить баннер, однако это все будет считаться распространением. Соцсети в этом случае стали отличной площадкой для распространения подобной информации и доведения ее до населения.

Ранее стали известны детали дела, по которому мужчине выплатили компенсацию. В 2019 году он развелся с супругой. Инициатором развода была его жена. В прошлом году она стала выкладывать сторис в Instagram о том, что ее супруг не платит алименты, не платит за детсад, отпуск и недавно хотел ее выгнать из квартиры. Мужчина подал иск в Тюменский суд, где потребовал опровергнуть клеветнические сведения своей бывшей жены.

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