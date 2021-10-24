В Омской области появится завод электродов

Posted 24 октября 2021,, 04:29
Published 24 октября 2021,, 04:29
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Завод сможет ежегодно выпускать более 45 тысяч тонн продукции — графитированных электродов. Производство официально зарегистрировали в регионе, оно расположится в особой экономической зоне «Авангард».
«В регионе будет запущено принципиально новое производство — такую продукцию у нас не выпускали. Важно, что планируется создание современного промышленного комплекса, который обеспечит новые рабочие места, налоговые поступления и должен отвечать всем требованиям экологической безопасности», — подчеркнул Губернатор Омской области Александр Бурков.
Графитированные электроды необходимы при выпуске высокосортной электростали. Новое предприятие в Омской области будет иметь стратегическое значение — российская металлургия станет независимой от иностранных поставок.