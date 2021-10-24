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Posted 24 октября 2021,, 04:29

Published 24 октября 2021,, 04:29

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омской области появится завод электродов

24 октября 2021, 04:29
В Омской области официально зарегистрировали предприятие по выпуску электродов для отечественной металлургии. Производство станет частью особой экономической зоны «Авангард», сообщает облправительство.

Завод сможет ежегодно выпускать более 45 тысяч тонн продукции — графитированных электродов. Производство официально зарегистрировали в регионе, оно расположится в особой экономической зоне «Авангард».

«В регионе будет запущено принципиально новое производство — такую продукцию у нас не выпускали. Важно, что планируется создание современного промышленного комплекса, который обеспечит новые рабочие места, налоговые поступления и должен отвечать всем требованиям экологической безопасности», — подчеркнул Губернатор Омской области Александр Бурков.

Графитированные электроды необходимы при выпуске высокосортной электростали. Новое предприятие в Омской области будет иметь стратегическое значение — российская металлургия станет независимой от иностранных поставок.

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