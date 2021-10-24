В Омской области появится завод электродов

«В регионе будет запущено принципиально новое производство — такую продукцию у нас не выпускали. Важно, что планируется создание современного промышленного комплекса, который обеспечит новые рабочие места, налоговые поступления и должен отвечать всем требованиям экологической безопасности», — подчеркнул Губернатор Омской области Александр Бурков.