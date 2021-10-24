Не успели. В Омске снесли здание накануне признания памятником архитектуры

Председатель омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игорь Коновалов признался нашим коллегам, что расстроен случившимся: «Этот объект никому не мешал, он не попадал в пятно застройки <…> Оно уникальное по функциональному значению и по архитектуре». Краевед и историк также предположил, что призвать виновного к ответственности, скорее всего, не получится, поскольку приказа о запрете на снос здания официально не было.