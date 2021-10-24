Не успели. В Омске снесли здание накануне признания памятником архитектуры

Posted 24 октября 2021,, 03:37
Published 24 октября 2021,, 03:37
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Накануне происшествия краеведы предложили дать зданию статус памятника архитектуры. Речь о части бывшего судоремонтного завода. Заявка от инициативной группы поступила в омский минкульт, 14 октября состоялось заседание профильного совета. Предложение включить строение в реестр объектов культурного наследия одобрили. Все ждали приказ, запрещающий снос.
23 октября стало известно, что статус памятника присваивать уже нечему. На месте двухэтажного здания — груды кирпича, песка и цемента. Есть предположение, что снес здание нынешний собственник участка — местный бизнесмен Михаил Попов, сейчас он застраивает микрорайон «Изумрудный берег», как раз на территории бывшего завода.
Председатель омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игорь Коновалов признался нашим коллегам, что расстроен случившимся: «Этот объект никому не мешал, он не попадал в пятно застройки <…> Оно уникальное по функциональному значению и по архитектуре». Краевед и историк также предположил, что призвать виновного к ответственности, скорее всего, не получится, поскольку приказа о запрете на снос здания официально не было.