Житель Омской области убил и скинул в колодец соседа, заявившего на него в полицию

Происшествие случилось в Кормиловском районе. Местный житель сильно выпил, начал вспоминать прошлые обиды и решил отомстить своему соседу — тот подал на него заявление в полицию. Мужчина избил знакомого, затем задушил, а тело сбросил в колодец, пишет издание.