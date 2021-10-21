Житель Омской области убил и скинул в колодец соседа, заявившего на него в полицию

Posted 21 октября 2021,, 15:51
Published 21 октября 2021,, 15:51
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Происшествие случилось в Кормиловском районе. Местный житель сильно выпил, начал вспоминать прошлые обиды и решил отомстить своему соседу — тот подал на него заявление в полицию. Мужчина избил знакомого, затем задушил, а тело сбросил в колодец, пишет издание.
Скрыть преступление все же не удалось.
Убийца попал под уголовное дело. По итогам его рассмотрения Кормиловский райсуд отправил его колонию строгого режима на девять лет.