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Posted 21 октября 2021,, 15:51

Published 21 октября 2021,, 15:51

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Житель Омской области убил и скинул в колодец соседа, заявившего на него в полицию

21 октября 2021, 15:51
Акт мести закончился лишением свободы на 9 лет, сообщила «Комсомольская правда в Омске».

Происшествие случилось в Кормиловском районе. Местный житель сильно выпил, начал вспоминать прошлые обиды и решил отомстить своему соседу — тот подал на него заявление в полицию. Мужчина избил знакомого, затем задушил, а тело сбросил в колодец, пишет издание.

Скрыть преступление все же не удалось.

Убийца попал под уголовное дело. По итогам его рассмотрения Кормиловский райсуд отправил его колонию строгого режима на девять лет.

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