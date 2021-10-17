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Posted 17 октября 2021,, 06:15

Published 17 октября 2021,, 06:15

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Зима не даром злится. Омичей ждет глобальное потепление

17 октября 2021, 06:15
Обь-Иртышское УГМС в очередной раз ставит омичей в тупик прогнозом погоды. Даты на календаре и температура за окном не соответствуют друг другу. Новая неделя в Омской области вновь сулит резкое потепление.

Сегодня ночью местами похолодает до -8 градусов. Однако уже днем 18 октября температура воздуха достигнет +16 градусов. Осадков не ожидается, как и сильного ветра — порывы от 3 до 8 метров в секунду.

Пик «глобального потепления» гидрометцентром назначен на вторник, 19 октября. Столбик термометра поднимется до +18. При этом порывы ветра — до 11 метров в секунду.

Несмотря на традиционное ночное похолодание, местами до -5 градусов, тепло не уйдет и в среду. 20 октября температура +10…+15, без осадков и сильного ветра.

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