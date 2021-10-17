Зима не даром злится. Омичей ждет глобальное потепление

Posted 17 октября 2021,, 06:15
Published 17 октября 2021,, 06:15
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня ночью местами похолодает до -8 градусов. Однако уже днем 18 октября температура воздуха достигнет +16 градусов. Осадков не ожидается, как и сильного ветра — порывы от 3 до 8 метров в секунду.
Пик «глобального потепления» гидрометцентром назначен на вторник, 19 октября. Столбик термометра поднимется до +18. При этом порывы ветра — до 11 метров в секунду.
Несмотря на традиционное ночное похолодание, местами до -5 градусов, тепло не уйдет и в среду. 20 октября температура +10…+15, без осадков и сильного ветра.