Mercedes-Benz GLC от 43 443 рублей в месяц в Газпромбанк Автолизинге

С момента своего дебюта на рынке в 2015 году Mercedes-Benz GLC отлично зарекомендовал себя как на дорогах общего пользования, так и за их пределами благодаря высокой вместительности, функциональности и комфорту. Актуальное поколение модели отличается усовершенствованным передовыми технологиями, выразительным дизайном, сетевой интеграцией и информационно-развлекательной системой MBUX. Она представляет собой комбинацию дисплеев, а множеством функций можно управлять как при помощи сенсоров и кнопок, так и голосом: достаточно лишь произнести фразу «Привет, Мерседес!». В дороге незаменимыми помощниками водителя станут активная система поддержания безопасной дистанции Distronic и активное рулевое управление.