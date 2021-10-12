«Честный магазин» малой розницы против нелегального табака в Омске

Проект «Честный магазин» включает в себя расклейку информирующих стикеров на прилавках добросовестных ритейлеров. Как не раз предлагалось в ходе встреч с региональными властями, это могло бы стать маркером для законопослушной розницы и учитываться надзорными органами в ходе проверочных мероприятий. Более того, подход укладывается в проект властей по мониторингу рынков табачной продукции в регионах. В июне Минпромторг сообщал, что пилотный проект по сбору данных о ситуации в регионах, позволит быть в курсе реальной ситуации. Система цифровой маркировки, лежащая в основе методики ведомства, разрабатывает "профили" торговых точек, которые позволят выявлять добросовестных и недобросовестных продавцов», – прокомментировал проект президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.