«Честный магазин» малой розницы против нелегального табака в Омске

Posted 12 октября 2021,, 08:01
Published 12 октября 2021,, 08:01
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Информационные материалы для потребителей, постоянные встречи с властью, работа со СМИ, контрольные закупки и предотвращение продаж табака подросткам - два года назад Ассоциация малоформатной торговли (АМТ) запустила проект «Честный магазин», цель которого – обратить внимание на подпольный, криминальный бизнес по продаже контрафактных сигарет. Уже более 100 торговых точек на территории Омской области присоединились к программе, и это не только Омск, но и районные центры Азово и Саргатское.
Почему нелегальные сигареты – это реальная проблема, которая одновременно на виду, но как бы не замечается? Табачные изделия – самый продаваемый потребительский товар, с огромным розничным оборотом. А нелегальные сигареты, то есть контрабанда и контрафакт, это практически каждая шестая пачка в регионе. Криминал зарабатывает миллиарды рублей на товаре, качество которого никто не гарантирует, а доступен контрафакт практически каждому, включая несовершеннолетних.
Как выяснила АМТ, нелегальные сигареты продаются на территории всей области. В приграничных с Казахстаном районах доля контрабанды выше, чем в областном центре, однако поставки нелегального ассортимента там сократились из-за ограничений по пересечению границы в период пандемии. Сейчас в Омске снова набирает обороты торговля нелегальными сигаретами с лотков и автомобилей. Также есть целая сеть киосков, через которую реализовывается исключительно нелегальный табак.
По экспертным оценкам «серый» табак в Омске занимает порядка 18% рынка.
Нелегальные сигареты – это общественное зло, поэтому не стоит рассчитывать только на государство: бороться с этой проблемой нужно сообща. Представители бизнеса всеми силами противостоят теневому рынку, так как он приносит выгоду только криминальным структурам, а потребитель в итоге получает продукт непонятного качества.
Проект Ассоциации малоформатной торговли «Честный магазин» объединяет добросовестных ритейлеров, которые разоряются, поскольку не могут конкурировать с продавцами контрафакта и контрабанды, которые не платят налоги и не стесняются продавать сигареты подросткам.
Участники проекта маркируют торговые точки информирующими стикерами и знакомят потребителей со способами выявить нелегальные сигареты и сообщить о нарушениях в органы правопорядка. Порядка 10 тысяч представителей малой розницы из 16 регионов России присоединились к программе за 2 года: Астрахань, Брянск, Челябинск, Екатеринбург, Кемерово, Кострома, Красноярск, Москва, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Саратов, Смоленск, Санкт-Петербург, Ульяновск, Волгоград.
АМТ призывает ритейлеров и потребителей не быть равнодушными к проблеме нелегальных сигарет и пользоваться всеми доступными инструментами для борьбы с табачной контрабандой и подделками. В первую очередь это единая минимальная цена в 108 рублей за пачку, ниже которой легальные сигареты не могут продаваться. Далее – система цифровой маркировки, которая позволяет убедиться в подлинности пачки с помощью мобильного приложения «Честный знак», считывающего цифровой код. Получить полную информацию можно на портале Стопнелегальныйтабак.рф, который содержит самые актуальные данные о борьбе с нелегальным оборотом сигарет.
Проект «Честный магазин» включает в себя расклейку информирующих стикеров на прилавках добросовестных ритейлеров. Как не раз предлагалось в ходе встреч с региональными властями, это могло бы стать маркером для законопослушной розницы и учитываться надзорными органами в ходе проверочных мероприятий. Более того, подход укладывается в проект властей по мониторингу рынков табачной продукции в регионах. В июне Минпромторг сообщал, что пилотный проект по сбору данных о ситуации в регионах, позволит быть в курсе реальной ситуации. Система цифровой маркировки, лежащая в основе методики ведомства, разрабатывает "профили" торговых точек, которые позволят выявлять добросовестных и недобросовестных продавцов», – прокомментировал проект президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.
СПРАВОЧНО
Нелегальный табак терзает страну с 2016 года, когда в очередной раз был резко увеличен акциз. Начиная с чуть более, чем 1%, доля нелегальных сигарет к II кварталу нынешнего года достигла 12,8%, сообщает международное агентство Kantar TNS. Дешевая контрабанда из Белоруссии, Казахстана, Армении, Румынии, ОАЭ и других стран в прямом смысле разоряет бюджет. Налоги не платятся, деньги покидают страну, международный криминал, который стоит за резким ростом нелегальных сигарет, усиливается и заполняет полки магазинов контрафактными продуктом.
По подсчетам экспертов, только в 2021 году Россия может потерять более 100 млрд руб. недополученных акцизов и НДС, а ритейл упустит более 10 млрд руб., если доля нелегального табака сохранится на текущем уровне. Для многих небольших торговых точек появление недобросовестного конкурента означает не только падение продаж табака, но сокращение оборота в целом. Ведь табак и алкоголь давно признаны драйверами торговли. Покупатель выбирает точку, где сигареты продают дешевле и там же приобретает остальные товары повседневного спроса.
Проект «Честный магазин» запущен в 2019 году и на данный момент включает представителей малой розницы из 16 регионов России: Астрахань, Брянск, Челябинск, Екатеринбург, Кемерово, Кострома, Красноярск, Москва, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Саратов, Смоленск, Санкт-Петербург, Ульяновск, Волгоград.
Для поддержки проекта и расширения участников борьбы с нелегальными сигаретами Ассоциацией малоформатной торговли в конце 2020 года запущен портал «Стоп нелегальный табак», который получил поддержку Минпромторга России.