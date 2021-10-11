В Омске привиты от гриппа все дети и беременные женщины

Posted 11 октября 2021,, 16:07
Published 11 октября 2021,, 16:07
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В ведомстве уточнили, что в числе привитых жителей Омска — пять тысяч малышей и пятьсот беременных. Что же касается медработников и учителей. то они были охвачены вакцинацией практически полностью, сообщает КП-Омск. Отмечается, что в вакцинации активно участвуют также студенты и пенсионеры старше шестидесяти лет.
Для того, чтобы привиться от гриппа, взрослым горожанам необходимо посетить поликлинику, имея при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. А детям прививки, как правило, делают в образовательных учреждениях.