В Омске привиты от гриппа все дети и беременные женщины

В ведомстве уточнили, что в числе привитых жителей Омска — пять тысяч малышей и пятьсот беременных. Что же касается медработников и учителей. то они были охвачены вакцинацией практически полностью, сообщает КП-Омск. Отмечается, что в вакцинации активно участвуют также студенты и пенсионеры старше шестидесяти лет.