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Posted 11 октября 2021,, 16:07

Published 11 октября 2021,, 16:07

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Омске привиты от гриппа все дети и беременные женщины

В Омске привиты от гриппа все дети и беременные женщины

11 октября 2021, 16:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
Дети в возрасте до трех лет, беременные женщины, а также работники системы образования и медики получили прививки от гриппа в рамках сезонной прививочной компании. Об этом журналистам рассказали в омском Минздраве.

В ведомстве уточнили, что в числе привитых жителей Омска — пять тысяч малышей и пятьсот беременных. Что же касается медработников и учителей. то они были охвачены вакцинацией практически полностью, сообщает КП-Омск. Отмечается, что в вакцинации активно участвуют также студенты и пенсионеры старше шестидесяти лет.

Для того, чтобы привиться от гриппа, взрослым горожанам необходимо посетить поликлинику, имея при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. А детям прививки, как правило, делают в образовательных учреждениях.

#Политика#Новости
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