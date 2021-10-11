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Posted 11 октября 2021,, 13:23

Published 11 октября 2021,, 13:23

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Россияне стали приобретать больше подержанных автомобилей в кредит

Россияне стали приобретать больше подержанных автомобилей в кредит

11 октября 2021, 13:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
В нынешнем году количество кредитов на российском авторынке увеличилось в полтора раза, при этом граждане все больше отдают предпочтение подержанным машинам. К таким выводам пришли эксперты ВТБ.

Как сообщает КП-Омск, за девять месяцев 2021 года было выдано автокредитов на сумму свыше 820 млрд рублей, что по данным ВТБ на 55% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. А доля автокредитов, оформленных жителями Омска, выросла на 40% по сравнению с предыдущим годом. При этом из-за увеличения стоимости новых авто россияне все чаще начали брать в кредит подержанные машины.

Эксперты банка также выяснили, что в 2,5 раза в ВТБ выросло количество беззалоговых автокредитов. Число кредитов на бывшие в использовании автомобили увеличилось на 60%, а на новые авто — на треть. Отмечается, что чаще всего выбор клиентов падает на автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA.

Как рассказал вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий, в октябре темпы роста рынка автокредитования несколько замедлятся, однако интерес клиентов к подержанным автомобилям сохранится. Поэтому, банк готовит специальные предложения для «вторичного» рынка, которые доступны клиентам уже в ближайшее время.

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