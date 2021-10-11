Россияне стали приобретать больше подержанных автомобилей в кредит

Как сообщает КП-Омск, за девять месяцев 2021 года было выдано автокредитов на сумму свыше 820 млрд рублей, что по данным ВТБ на 55% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. А доля автокредитов, оформленных жителями Омска, выросла на 40% по сравнению с предыдущим годом. При этом из-за увеличения стоимости новых авто россияне все чаще начали брать в кредит подержанные машины.