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Posted 10 октября 2021,, 04:49

Published 10 октября 2021,, 04:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Торги на жилье омским сиротам открыли для частных собственников

10 октября 2021, 04:49
Минимущество Омской области объявила торги по закупке квартир для сирот. В 2021 году на эти цели направлено почти полмиллиарда рулей, сообщает пресс-служба ведомства.

Региональный власти должны приобрести минимум 239 квартир. Сейчас в министерстве имущественных отношений рассматривается возможность расширения закупок на вторичном рынке жилья. Этому вопросу глава ведомства посвятил онлайн-сессию с руководителями районов Омской области. Совещания в формате видеоконференции проходили четыре дня, завершились обсуждения 8 октября.

Евгений Козлов по итогам сообщил, что сейчас важно посмотреть рынок не только на ближайшие покупки, но и на перспективу следующего года. «Будем отрабатывать каждое жилое помещение на предмет пригодности для предоставления льготной категории сирот», — подчеркнул министр.

Напомним, в 2021 году на закупку квартир из федерального и областного бюджетов планируется направить 478,6 млн рублей. Необходимо приобрести минимум 239 жилых помещений. Процедуру проведут через электронный аукцион.

Профильное ведомство озвучило и требования к объектам: чистовая отделка, площадь не менее 33 квадратных метров, полное благоустройство, сантехническое оснащение, плита для приготовления пищи, наличие электроснабжения, центрального водоснабжения, системы водоотведения.

К сотрудничеству пригласили и частных собственников жилья. Начальник Центра учета и содержания собственности Омской области Виталий Самозвон рассказал, для участия нужно лишь направить свое предложение по объекту. Специалисты осмотрят, при соответствии нормам помогут оформить нужные документы для участия в торгах.

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