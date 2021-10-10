Торги на жилье омским сиротам открыли для частных собственников

Евгений Козлов по итогам сообщил, что сейчас важно посмотреть рынок не только на ближайшие покупки, но и на перспективу следующего года. «Будем отрабатывать каждое жилое помещение на предмет пригодности для предоставления льготной категории сирот», — подчеркнул министр.