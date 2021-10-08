Лизинг Volvo с преимуществом до 14% в Газпромбанк Автолизинге

Posted 8 октября 2021,, 06:31
Published 8 октября 2021,, 06:31
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Так, суммарная экономия, обеспечиваемая шведским производителем и лизинговой компанией в случае с подключаемым гибридным кроссовером Volvo XC90 T8 Recharge достигает 14%.
Для передвижения на Volvo XC90 T8 Recharge можно использовать как мощность бензинового Т8 (320 л.с.), так и проехаться в полностью электрическом режиме, не осуществляя вредных выбросов в атмосферу. Производитель заявляет, что 87-сильный электромотор способен обеспечить до 51 км пробега на полностью заряженных литий-ионных батареях, размещенных в туннельной части автомобиля. А гибридная силовая установка (суммарная мощность составляет 407 л.с.) позволяет не только экономить топливо, но и добиться максимальной динамики (5,6 сек. от 0 до 100 км/ч).
Новые автомобили Volvo доступны для финансирования в Газпромбанк Автолизинге на максимально привлекательных условиях. Чтобы начать эксплуатировать Volvo, юридическим лицам нужно предоставить пару документов (паспорт генерального директора и ИНН организации), а физическим – паспорт и СНИЛС. И определиться с условиями финансирования: расчет программы производится с учетом минимального аванса (в качестве него Газпромбанк Автолизинг готов зачесть имеющийся автомобиль по программе трейд-ин), минимального ежемесячного платежа или минимального удорожания.
Например, новый Volvo XC90 T8 Recharge по рекомендованной розничной цене 7 168 000 руб. за счет суммарной скидки от производителя и лизинговой компании предлагается с минимальной ежемесячной нагрузкой в размере 57 626 руб. Для этого договор заключается на 5 лет, а в качестве аванса вносятся 49% от стоимости предмета лизинга. А легкому старту лизинга способствует расчет с минимальным авансом 5% (358 400 руб.). Ежемесячный платеж в этом случае при заключении договора на те же 5 лет составит 205 646 руб.
Дополнительной экономии при эксплуатации нового Volvo XC90 T8 Recharge можно добиться, заправляясь по карте «ОПТИ 24» на АЗС сети «Газпромнефть». Выгода для клиентов Газпромбанк Автолизинга составит до 7% в зависимости от выбранного типа топлива.
Подать заявку на приобретение нового Volvo XC90 T8 Recharge или других моделей шведской марки, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего предложения.