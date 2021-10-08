Лизинг Volvo с преимуществом до 14% в Газпромбанк Автолизинге

Например, новый Volvo XC90 T8 Recharge по рекомендованной розничной цене 7 168 000 руб. за счет суммарной скидки от производителя и лизинговой компании предлагается с минимальной ежемесячной нагрузкой в размере 57 626 руб. Для этого договор заключается на 5 лет, а в качестве аванса вносятся 49% от стоимости предмета лизинга. А легкому старту лизинга способствует расчет с минимальным авансом 5% (358 400 руб.). Ежемесячный платеж в этом случае при заключении договора на те же 5 лет составит 205 646 руб.