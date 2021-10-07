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Posted 7 октября 2021,, 13:56

Published 7 октября 2021,, 13:56

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперт: Вместо маркировки фейков нужно повышать доверие к надежным источникам

7 октября 2021, 13:56
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что вместо закручивания гаек в борьбе с фейками нужно повышать доверие к проверенным источникам.

Таким образом Мариничев прокомментировал инициативу члена общественной палаты Екатерины Мизулиной. Напомним, она предложила маркировать недостоверную информацию, выкладываемую в интернет, по примеру того, как это делают в Южной Корее и других странах, пишет NEWS.ru.

Мариничев, в свою очередь, предлагает властям сосредоточить усилия на повышении доверия к источникам, которые публикуют непроверенную информацию. В том числе к официальным.

По его словам, сейчас можно написать, например, о коронавирусе то, что не стыкуется с точкой зрения Всемирной организации здравоохранения. Публикация будет помечена, как фейк. А через несколько лет окажется, что ВОЗ просто не располагал информацией по данному вопросу и предположение было верным. Получится, что метку фейк поставили на достоверное сообщение.

В то же время, Мариничев подчеркнул, что бороться с фейками действительно необходимо, особенно с теми, что публикуются для сознательного дезинформирования граждан. Это уже не шутки или гипотезы, а противоправные действия, за которыми должно следовать наказание.

#Общество#Новости
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