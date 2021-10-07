Эксперт: Вместо маркировки фейков нужно повышать доверие к надежным источникам

По его словам, сейчас можно написать, например, о коронавирусе то, что не стыкуется с точкой зрения Всемирной организации здравоохранения. Публикация будет помечена, как фейк. А через несколько лет окажется, что ВОЗ просто не располагал информацией по данному вопросу и предположение было верным. Получится, что метку фейк поставили на достоверное сообщение.