Эксперт: Вместо маркировки фейков нужно повышать доверие к надежным источникам

Posted 7 октября 2021,, 13:56
Published 7 октября 2021,, 13:56
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Таким образом Мариничев прокомментировал инициативу члена общественной палаты Екатерины Мизулиной. Напомним, она предложила маркировать недостоверную информацию, выкладываемую в интернет, по примеру того, как это делают в Южной Корее и других странах, пишет NEWS.ru.
Мариничев, в свою очередь, предлагает властям сосредоточить усилия на повышении доверия к источникам, которые публикуют непроверенную информацию. В том числе к официальным.
По его словам, сейчас можно написать, например, о коронавирусе то, что не стыкуется с точкой зрения Всемирной организации здравоохранения. Публикация будет помечена, как фейк. А через несколько лет окажется, что ВОЗ просто не располагал информацией по данному вопросу и предположение было верным. Получится, что метку фейк поставили на достоверное сообщение.
В то же время, Мариничев подчеркнул, что бороться с фейками действительно необходимо, особенно с теми, что публикуются для сознательного дезинформирования граждан. Это уже не шутки или гипотезы, а противоправные действия, за которыми должно следовать наказание.