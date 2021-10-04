Врач рассказал о возможности симулирования комы вероятным убийцей трех студенток

По мнению анестезиолога-реаниматолога, если Лазарев действительно в состоянии комы, то есть какая-то причина. Реакция на боль отличается у людей в сознании и без него. Врач пояснил: человек, у которого закрыты глаза, не знает, где и как могут проверить его реакцию на тот или иной раздражитель. Именно поэтому отреагирует он «по-живому», заявил медик.