Врач рассказал о возможности симулирования комы вероятным убийцей трех студенток

Posted 4 октября 2021,, 19:19
Published 4 октября 2021,, 19:19
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам врача, можно «подделать» амнезию, но опытный психиатр всегда определит, настоящая она или фальшивая. Об этом сообщают корреспонденты информационного издания NEWS.ru.
Алексей Гапонов прокомментировал появившуюся в прессе информацию о том, что предполагаемый убийца трех студенток из Гая Оренбургской области Александр Лазарев, возможно, притворяется, что находится в коме. Подозреваемый избегает таким образом допроса, пишут российские СМИ.
По мнению анестезиолога-реаниматолога, если Лазарев действительно в состоянии комы, то есть какая-то причина. Реакция на боль отличается у людей в сознании и без него. Врач пояснил: человек, у которого закрыты глаза, не знает, где и как могут проверить его реакцию на тот или иной раздражитель. Именно поэтому отреагирует он «по-живому», заявил медик.
«Плюс надо лежать неподвижно, даваться для выполнения разных процедур, это все слишком сложно», — констатировал доктор.
Врачи, обладающие опытом работы с людьми в коме, всегда смогут разоблачить симулянта, подчеркнул эксперт.
«Нашатырь, укол, трут за мочки ушей, по грудине по коже, щипать можно в разных участках, чтобы сравнивать чувствительность», — привел примеры Гапонов.
Следствие подозревает Александра Лазарева в убийстве трех студенток медицинского колледжа — девушек в возрасте от 17 до 19 лет. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что мужчина причастен к совершению этого преступления. Руководитель СКР Александр Бастрыкин взял ход расследования уголовного дела под личный контроль.
Судимость у Александра Лазарева уже есть: суд признал его виновным в убийстве директора бара в городе Орске. На свободу Лазарев вышел летом текущего года.
Пресс-служба МВД России ранее обнародовала видео с погоней за подозреваемым в убийстве учащихся медицинского колледжа. До этого СКР показал кадры, снятые в квартире, в которой проживали студентки. Предварительная версия следствия — злоумышленник устроил поджог с целью замести все следы. На теле каждой жертвы обнаружено много колото-резаных ран. Две девушки были найдены в квартире, третья — на улице рядом с домом. Все они приехали в Россию из Башкирии.