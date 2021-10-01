ВКонтакте отметит 15-летие на онлайн-вечеринке

Онлайн-вечеринка пройдёт в сервисе «VK Чекбэк» — специально ко дню рождения ВКонтакте уже появилась вкладка «Вечеринка». Каждый пользователь ВКонтакте может занять место за виртуальным праздничным столом, выбрать «блюдо» и получить подарок. Призы можно выигрывать ежедневно с 30 сентября по 17 октября. Обладатели суперпризов будут объявлены 10 октября в VK Чекбэке — в день рождения ВКонтакте, а также 17 октября.