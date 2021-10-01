Больше марок с меньшими авансами: Газпромбанк Автолизинг продлевает «Спецсезон»

Так, в рамках обновленной акции «Спецсезон» при договоре на 5 лет и авансе 30% за популярный седельный тягач КАМАЗ-5490, доступный по цене от 6 060 000 руб., равные ежемесячные выплаты с учетом суммарной скидки составят 90 931 руб. (без акции — 96 155 руб.). Также экономия в размере 2,63 млн руб. достигается за счет отнесения лизинговых платежей на себестоимость. Дополнительную выгоду при эксплуатации спецтехники юридические лица и предприниматели смогут добиться, заправляясь по картам «ОПТИ 24» от «Газпром нефти». Совместная программа с Газпромбанк Автолизингом предполагает скидку на топливо до 7%.