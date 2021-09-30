Выстоять и приумножить: глава бренда SOKOLOV — о трансформации в период локдауна

Мобильных приложений у ювелирных брендов даже в массовом сегменте — у Swarovski и Pandora — сегодня нет вообще. Так что в этом Россия сегодня впереди. Мы и Sunlight здесь лидируем. Однако, на мой взгляд, наиболее эффективный подход — это омниканальность, бесшовный клиентский путь между разными каналами продаж и коммуникаций, дающий клиенту возможность совершить покупку там, тогда и так, как ему удобно.