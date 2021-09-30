В Страховом Доме ВСК рассказали о наиболее угоняемых моделях машин

Заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК Артем Король заявил, что смена предпочтений злоумышленников связана с повышенным спросом на авто с пробегом. При этом выбор угонщиков также обусловлен ценой запчастей. Чем дороже детали угнанной машины, тем выше опасность угона, сообщает newsnn.ru.
Что касается сокращения количества угонов, то Король связал его прежде всего с коронавирусными ограничениями. Границы на замке, а значит, сбывать угнанные автомобили за рубеж стало труднее.
Аналитики отметили, что чаще всего в этом году угоняли автомобили марок Hyundai, Kia и Toyota. При этом Hyundai угнали на 35% больше, чем в 2020 году. А вот к Kia преступники проявили меньше интереса. Их стали угонять на 43% меньше.
Еще меньше было угнано машин Toyota. 4 место в списке наиболее угоняемых автомобилей занял Lexus. На 5-м оказались отечественные “ВАЗ”/Lada, их стали угонять на 13% больше. Кроме этого, в десятку самых угоняемых вошли ГАЗы и МАЗы – 8 и 10 место.
Также аналитики отметили, что из топовой десятки любимых угонщиками машин выбыли Ford, Mazda и Mercedes-Benz.