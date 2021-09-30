В Страховом Доме ВСК рассказали о наиболее угоняемых моделях машин

Аналитики отметили, что чаще всего в этом году угоняли автомобили марок Hyundai, Kia и Toyota. При этом Hyundai угнали на 35% больше, чем в 2020 году. А вот к Kia преступники проявили меньше интереса. Их стали угонять на 43% меньше.