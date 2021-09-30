В России нескольким портам разрешили обрабатывать санкционные товары

В 2020 году российское правительство одобрило транзит «санкционки» через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска. В связи этим вопрос о морских перевозках таких товаров стал исключительно делом времени, информирует телеграм-канал «Мейстер».
С учетом того, что данные грузы следуют с навигационными пломбами, риск нарушения отечественного продуктового эмбарго во время этих перевозок становится минимальным.
Выгода от транзита для России очевидна. Страна сможет зарабатывать как на использовании своих логистических мощностей, так и на реализации услуг по использованию навигационных пломб. Полученные деньги не станут лишними для экономики во время восстановления после пандемийного прошлого года.