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В России нескольким портам разрешили обрабатывать санкционные товары

30 сентября 2021, 14:34
Фото: pixabay.com
В ООО «Центр развития цифровых платформ» (ЦРЦП) рассказали, что Большому порту Санкт-Петербурга, а также портам Владивосток и Восточный (г. Находка) позволили обрабатывать санкционную продукцию, следующую транзитом через Российскую Федерацию.

В 2020 году российское правительство одобрило транзит «санкционки» через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска. В связи этим вопрос о морских перевозках таких товаров стал исключительно делом времени, информирует телеграм-канал «Мейстер».

С учетом того, что данные грузы следуют с навигационными пломбами, риск нарушения отечественного продуктового эмбарго во время этих перевозок становится минимальным.

Выгода от транзита для России очевидна. Страна сможет зарабатывать как на использовании своих логистических мощностей, так и на реализации услуг по использованию навигационных пломб. Полученные деньги не станут лишними для экономики во время восстановления после пандемийного прошлого года.

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